Помимо улучшений в творческом письме, обновленный ChatGPT-4o также демонстрирует более глубокий анализ загружаемых файлов.

На этой неделе подписчики ChatGPT Plus заметили значительные изменения в работе новой модели искусственного интеллекта. Оказалось, OpenAI, разработчик популярного чат-бота, без особого шума обновила модель ChatGPT-4o, заметно улучшив её способности в создании креативных текстов. Теперь, по словам представителей компании в соцсети X (бывший Twitter), генерация текста стала более естественной, захватывающей и персонализированной. Пользователям пообещали, что рассказы, стихи и даже рэп-тексты, созданные искусственным интеллектом, станут звучать убедительнее и интереснее для читателя.

Помимо улучшения литературных способностей, ChatGPT-4o теперь лучше справляется с анализом загруженных пользователем файлов. Будь то таблица с данными или фотография, модель способна извлечь больше информации и предоставить более детальные ответы на вопросы. Это делает её не просто генератором текста, а мощным инструментом для работы с информацией в различных форматах.

Улучшения в творческом письме особенно заметны при генерации повествовательных текстов. Раньше ChatGPT мог неплохо справляться с придумыванием простых историй, что было полезно, например, родителям, которые хотели развлечь детей сказкой на ночь. Но теперь уровень детализации и проработки сюжета значительно вырос. Чат-бот научился создавать более сложных персонажей, добавлять неожиданные повороты сюжета и поддерживать интригу на протяжении всего рассказа.

Некоторые пользователи в большом восторге от нового уровня креативности ChatGPT-4o. Например, Кайл Шеннон в своём твите назвал обновление "безумным", подчеркивая, насколько сильно улучшилась способность ИИ генерировать интересный контент. Другой пользователь, тоже Кайл, пошёл ещё дальше и сравнил способности бота к написанию рэпа с талантом Эминема. Он отметил, что ChatGPT-4o впервые смог воспроизвести сложные рифменные структуры, характерные для творчества известного рэпера, используя в качестве примера фристайл о квантовой механике.

Важно отметить, что все эти нововведения доступны только подписчикам платной версии ChatGPT Plus. Пользователям бесплатной версии, ограниченной устаревшей моделью ChatGPT-4, придётся подождать, пока обновление станет доступно для них. Для использования улучшенных функций достаточно просто зайти на сайт Chat.com и начать задавать вопросы или задания чат-боту. Никаких дополнительных настроек или установок не требуется.

В целом, обновление ChatGPT-4o открывает новые возможности для использования ИИ в творческих целях. Улучшенная способность к генерации текста и анализу данных делает его мощным инструментом для писателей, маркетологов, исследователей и всех, кто хочет создавать интересный и информативный контент.