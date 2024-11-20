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Власти Австралии планируют запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

Противники запрета апеллируют к тому, что социальные сети – неотъемлемая часть жизни современных подростков.
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Как защитить детей от негативного влияния соцсетей? Этот острый вопрос в Австралии приобрел политический оттенок. Власти страны намерены запретить доступ к социальным платформам, таким как X (бывший Twitter), TikTok, Facebook и Instagram, детям младше 16 лет. Сообщается, что этот смелый шаг вызвал широкое одобрение среди политиков и части общества, но встретил серьезное сопротивление со стороны экспертов по технологиям и правам детей.

Главный аргумент австралийского правительства – защита подрастающего поколения от негативного влияния онлайн-пространства: порнографического контента, дезинформации, кибербуллинга, формирования нездоровых представлений о человеческом теле и сексуального насилия. Поддержка инициативы была одобрена представителями всех восьми австралийских штатов и территорий, хотя в Тасмании предложили более мягкий возрастной порог — 14 лет.

Тем не менее, более 140 специалистов в области технологий и защиты детей подписали письмо премьер-министру Энтони Альбанизе, выражая обеспокоенность. По их мнению, возрастное ограничение в 16 лет слишком универсально и неспособно адекватно решить проблему.

Вопрос о том, как именно будет реализован новый запрет, пока остается без ответа. Предполагается, что детали будут раскрыты, когда законопроект поступит в парламент на следующей неделе.

Разумеется, что далеко не все подростки согласны с идеей ограничений. Например, 17-летний Лео Пульизи из Мельбурна, основатель новостного онлайн-сервиса 6 News Australia, считает, что политики недооценивают роль соцсетей в жизни современной молодежи.

«Поколение, выросшее в эпоху интернета, видит соцсети как часть своей повседневной жизни, — поясняет Лео. — Здесь мы общаемся, работаем, развлекаемся и узнаем новости. Молодежь почти не пользуется радио, газетами или традиционным телевидением. Если запрет будет введен, это лишь отсрочит неизбежное — подростки все равно придут в соцсети».


Лео Пульизи получил признание за свою деятельность, став финалистом премии «Молодой австралиец года» в своем штате Виктория. Его инициативы отмечены за вклад в развитие критического мышления у нового поколения.

Активная поддержка новому закону исходит от активистов, столкнувшихся с личными трагедиями. Соня Райан, чья 15-летняя дочь Карли была убита в 2007 году педофилом, выдавшим себя за подростка в интернете, активно выступает за ужесточение правил.

«Дети подвергаются огромному числу рисков: от воздействия порнографии до угроз кибербуллинга и шантажа, — говорит Соня. — У них нет жизненного опыта, чтобы справляться с такими вызовами. В результате мы видим рост числа случаев самоубийств среди молодежи».

Соня Райан является консультантом правительства по вопросам борьбы с сексуальным насилием над детьми и полностью поддерживает установление возрастного порога в 16 лет.

Однако новый закон вызывает вопросы о защите персональных данных. Для проверки возраста могут быть использованы технологии цифровой идентификации, что вызывает обеспокоенность у экспертов.

Профессор интернет-исследований Тама Ливер предупреждает, что ответственность за проверку возраста, скорее всего, ляжет на соцсети. «Если платформы станут хранителями данных пользователей, это приведет к серьезным угрозам конфиденциальности. Их репутация в этом вопросе оставляет желать лучшего», — отмечает Ливер.

Важно отметить, что у соцсетей будет год на реализацию новых требований после вступления закона в силу.

Несмотря на все споры, Соня Райан уверена, что безопасность детей важнее любых компромиссов. «Если мы не примем меры, цена бездействия будет слишком высокой. Мы должны поставить безопасность детей выше прибылей компаний и защиты личных данных», — подчеркивает она.

Таким образом, предложенные изменения разделили общество на два лагеря: сторонников немедленных мер и тех, кто считает, что подход требует большей проработки. Какое решение найдет Австралия, станет известно уже в ближайшее время.

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tiktok социальные сети австралия instagram запрет соцсетей
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