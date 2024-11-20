Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Microsoft разрабатывает новый инструмент восстановления Windows после критического сбоя CrowdStrike
Новый инструмент позволит IT-специалистам удаленно восстанавливать работоспособность компьютеров, даже если они не могут загрузиться из-за серьезных ошибок в системе.

В ответ на масштабный сбой в операционной системе Windows, вызванный ошибкой в антивирусном программном обеспечении CrowdStrike, компания Microsoft разрабатывает инновационное решение для быстрого восстановления компьютерных систем. Новый инструмент, названный Quick Machine Recovery, позволит IT-специалистам оперативно устранять сбои, даже если проблема затронула самое сердце операционной системы – ядро.

Напомним, что летом 2024 года произошел ранее невиданный сбой, вызванный ошибкой в обновлении Falcon Sensor — популярного корпоративного решения для кибербезопасности от компании CrowdStrike. Ошибка оказалась настолько критичной, что миллионы компьютеров на базе Windows попросту перестали загружаться. Проблема требовала физического подключения к каждому устройству, чтобы переустановить операционную систему. Это стало настоящим вызовом для предприятий, где многие компьютеры настроены исключительно для удаленного управления.

Falcon Sensor, как и многие другие инструменты информационной безопасности, использует низкоуровневый доступ к ядру Windows. Это необходимо для отслеживания угроз, которые могут затронуть глубокие слои операционной системы. Однако, несмотря на совместную работу Microsoft с разработчиками ПО по тестированию драйверов, в этот раз на этапе проверки произошли сбои. В результате CrowdStrike выпустила обновление, которое заблокировало загрузку миллионов устройств.

Чтобы исключить подобные катастрофические последствия в будущем, Microsoft анонсировала новую функцию под названием Quick Machine Recovery (быстрое восстановление системы). Это средство позволяет IT-специалистам удаленно устранять проблемы, даже если операционная система повреждена до такой степени, что не загружается.

По словам представителей компании, новый инструмент значительно ускорит устранение масштабных сбоев. "Quick Machine Recovery разблокирует рабочие устройства сотрудников быстрее, чем это было возможно ранее", — заявили в Microsoft. Первые тестовые версии этой функции станут доступны в начале 2025 года участникам программы Insiders. После проверки и доработки инструмент будет развернут для широкой аудитории.

Критический сбой Falcon Sensor подтолкнул Microsoft к пересмотру подхода к взаимодействию с разработчиками программного обеспечения безопасности. В настоящее время такие программы требуют доступа к ядру операционной системы, что делает их критически уязвимыми в случае ошибок. Microsoft планирует создать новый уровень защиты, который позволит продуктам работать в пользовательском режиме, без глубокого взаимодействия с ядром. Это будет означать, что такие программы, как антивирусы и системы мониторинга, смогут выполнять свои функции, оставаясь в пределах стандартных прав приложений.

Ожидается, что новая система защиты будет готова к июлю 2025 года, приуроченной к годовщине инцидента с CrowdStrike.

Инструменты, подобные Quick Machine Recovery, имеют ключевое значение для современных компаний, где удаленное управление компьютерами стало стандартом. Предлагаемые изменения не только сократят время восстановления в случае критических сбоев, но и снизят риски, связанные с предоставлением ПО безопасности доступа к ядру операционной системы.

Таким образом, компания Microsoft вновь демонстрирует свою готовность оперативно реагировать на вызовы и повышать надежность своих продуктов.

#microsoft #windows #crowdstrike #quick machine recovery
+
Написать комментарий (0)
Выпущен облачный мини-ПК Microsoft Windows 365 Link, напоминающий Mac Mini от Apple
Snapdragon X: Qualcomm делает ставку на рынок ПК с новыми чипами за $600
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
15
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
28
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
22
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
Economist: Кремль в ответ на разрешение Украине бить ATACMS, может передать новые ракеты хуситам
+
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
5
Пользователи iPhone начали сообщать о том, что они слышат голоса, исходящие из своих устройств
15
Стремительное развитие искусственного интеллекта остановилось несмотря на огромные инвестиции
5
В ночь на 19 ноября российская авиация вновь отработала по объектам ВСУ в разилчных регионах
+
На базе «КАМАЗа» создан спецавтомобиль для расчистки дорог в условиях экстремальной зимы
2
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
В сети появился первый трейлер к VR-игре Alien: Rogue Incursion
+
Боррель: Украина может использовать ATACMS против России на расстоянии до 300 км
10
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
В октябре россияне потратили свыше 500 миллиардов рублей на покупку авто
+
Кроссовер MG ZS официально представлен на российском рынке
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
248
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
4
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
14
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
2
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

АК74
17:57
Лучшее в мире образование, здравоохранение, бесплатное жилье, право на труд и отдых. У рабов? Духовный фундамент строился на победе над буржуазией всего мира в 20х, на победе над фашизмом всего мира ...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
botph
17:51
Все так и было.
В ФРГ не исключили диверсию, вызвавшую разрыв подводного кабеля с Финляндией
botph
17:50
Населенный пункт не представляет стратегической важности © хахол о любом потерянном населенном пункте.
Министерство обороны официально подтвердило взятие населённого пункта Новоселидовка
nata16k8
17:44
Есть у человечества замечательная идеи: СВОБОДА и РАВЕНСТВО. Смешно? Наивно? Невыполнимо? Пока да. Но сама идея КОММУНИЗМА замечательна. Опыт его реализации в России - социализм (общественная собствен...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Dimkovski
17:43
Видеокарты очень дорогие. Можно попробовать взять Б.У. В остальном всё более или менее. 7500F + мать+ память можно взять за 30-35тыс. Считаю это недорого за свежую платформу, и для любых игр хватит на...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Tim Ronski
17:42
Ну для начала, спасибо за пост о разгоне на сайте о разгоне) А дальше - добро пожаловать в оверлокинг, как говорится) Вы купили два комплекта недорогой памяти и пытаетесь заставить их работать на час...
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
nonses84
17:42
Зачем нужна оптимизация , если есть мыло? Зачем увеличивать чистую производительность видеокарт, если можно сделать мыло 4.0, 5.0 и т.д.
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
Garthar
17:33
А если зайти на ту же википедию то мы там увидим: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82 Дефицит товара — это симптом...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Artem Opizdenefshiy
17:32
И оно называется :BattLeFiEld 2042 (говно).
Nubia Z70 Ultra получит основную камеру на 50 МП с переменной апертурой и 64 МП телеобъектив
unhurtable
17:31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE - правда хохлы и тогда ныть будут что у России есть ядра и побольше...
Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем