Анализ данных продаж на Amazon и Newegg показывает, что процессоры AMD, особенно модели Ryzen 5000 и 7000 серий, пользуются невероятным спросом.

На рынке центральных процессоров для персональных компьютеров произошли существенные изменения: компания AMD уверенно занимает лидирующие позиции, оставляя своего главного конкурента Intel далеко позади. Особенно показательны последние данные крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon, где процессоры AMD заняли все первые десять позиций в рейтинге продаж.

Ключевая особенность текущей ситуации заключается в том, что покупатели отдают предпочтение не только новейшим моделям AMD, но и процессорам предыдущих поколений. Лидером продаж стал Ryzen 5700X – модель двухлетней давности, которая по-прежнему привлекает пользователей оптимальным соотношением цены и производительности. За ним следует более доступный Ryzen 5600X, предлагающий отличную производительность для игрового сегмента.

Показательно появление в первой пятерке новейшего Ryzen 9800X3D. Несмотря на недавний выход на рынок, этот процессор уже занял четвертую позицию в рейтинге и настолько востребован, что магазины не успевают пополнять запасы. Между ним и его предшественником, Ryzen 7800X3D, расположившимся на третьем месте, развернулась интересная конкуренция: более старая модель привлекает покупателей меньшей ценой, сохраняя при этом высокую производительность в играх.

Ситуация на платформе Newegg, другом крупном онлайн-ритейлере, демонстрирует схожую картину, хотя доминирование AMD здесь менее выражено. Intel удалось занять несколько позиций в топ-20, включая места с пятого по восьмое, но общая тенденция очевидна: рынок настольных процессоров уверенно склоняется в сторону AMD.

Особенно примечательно отсутствие в верхних строчках рейтинга новейших процессоров Intel серии Core Ultra 200S (Arrow Lake). Флагманская модель 285K едва добралась до 39-й позиции на Newegg, что говорит о серьезных проблемах с позиционированием новой линейки процессоров.

Такое распределение сил на рынке во многом объясняется недавними техническими проблемами Intel. Процессоры 13-го и 14-го поколений столкнулись с серьезными проблемами стабильности, а запуск платформы Arrow Lake сопровождался техническими сложностями. AMD умело воспользовалась ситуацией, предложив рынку надежные и производительные решения.

Даже относительно сдержанный прием базовых моделей линейки Ryzen 9000 не помешал AMD укрепить свои позиции. Во многом этому способствовал успех модели Ryzen 9800X3D, которая благодаря технологии 3D V-Cache стала эталоном производительности для игровых систем. Единственным сдерживающим фактором для еще большего успеха этого процессора остается ограниченная доступность в розничной продаже.

Таким образом, текущая ситуация на рынке процессоров демонстрирует, как важны не только технологические инновации, но и способность компании обеспечить стабильность и надежность своей продукции. AMD удалось найти баланс между этими факторами, что и привело к столь впечатляющим результатам в розничных продажах.