Анализ изотопного состава аргона внутри метеорита позволил ученым установить, что он взаимодействовал с водой около 742 миллионов лет назад.

Неожиданное открытие, сделанное учёными Университета Пердью, проливает свет на геологическую историю Марса. В центре этого исследования — метеорит "Лафайет", чья необычная история началась на Красной планете более 11 миллионов лет назад.

Поиски следов воды на Марсе долгое время оставались одной из ключевых задач планетологии. Несмотря на то, что в настоящее время марсоход НАСА методично собирает образцы марсианского грунта для будущей доставки на Землю, некоторые фрагменты Красной планеты уже находятся в распоряжении учёных. Они попали к нам естественным путём — в виде метеоритов, выбитых с поверхности Марса при мощных столкновениях с другими космическими телами.

История метеорита "Лафайет" напоминает детективный роман. После многомиллионного путешествия через космос он оказался на Земле, но точные обстоятельства его падения на нашу планету остаются загадкой. Первое документированное упоминание о нём датируется 1931 годом, когда первый образец был случайно обнаружен в ящике стола Университета Пердью. Впоследствии метеорит перевезли в Чикагский музей естественной истории, где специалисты подтвердили его марсианское происхождение, опираясь на данные космической миссии "Викинг".

Согласно новому исследованию, результаты которого опубликованы в журнале Geochemical Perspective Letters, ученые имеют неопровержимые доказательства контакта метеорита с водой на Марсе. Анализ изотопного состава аргона показал, что это взаимодействие произошло 742 миллиона лет назад — невероятно точная датировка для столь древнего события.

Образец метеорита Лафайет.

Однако выводы учёных в опубликованной статье оказались весьма неожиданными. Вопреки распространённому мнению о существовании древних марсианских океанов, исследователи предложили более пессимистичную картину. По словам руководителя исследования Мариссы Трембле, вода, с которой контактировал метеорит появилась в результате локального таяния подповерхностной вечной мерзлоты. Причиной таяния могла стать периодическая вулканическая активность, следы которой наблюдаются на Марсе и сегодня.

Для подтверждения своей гипотезы исследователи разработали новый метод датирования, преодолевающий ограничения предыдущих подходов. Традиционные методы могли давать искажённые результаты из-за воздействия космического излучения во время долгого путешествия метеорита и термического шока при падении на Землю. Новая методика позволяет получать более надёжные данные.

Исследователи утверждают, что разработанный метод может быть применён не только к другим метеоритам, но и к исследованию планет Солнечной системы. Перед человечеством открываются новые возможности для поиска следов воды за пределами Земли. Впрочем, как отмечает Трембле, главной проблемой остаётся ограниченное количество доступных для изучения образцов — лишь малая часть метеороидов, покидающих другие планеты, достигает поверхности Земли.

Таким образом, данное исследование не только проясняет отдельные аспекты марсианской геологии, но и демонстрирует, как тщательное изучение даже одного образца может существенно расширить наше понимание истории Солнечной системы. С развитием технологий и методов анализа каждый метеорит становится бесценным источником информации о далёком прошлом нашей планетарной системы.