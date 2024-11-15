Раньше, если у пользователей возникали проблемы с Windows 11 на Arm-ноутбуке, единственным вариантом восстановления была заводская предустановленная копия, если таковая имелась.

Компания Microsoft неоднократно предпринимала попытки адаптировать Windows для архитектуры Arm, и, похоже, последний вариант оказался удачным. В последние годы Arm-устройства на базе Windows 11 становятся все более популярными и показывают хорошие результаты. Однако Microsoft долгое время не выпускала диск с образом Windows для компьютеров, которые в конечном итоге могут вытеснить архитектуру х86. Наконец, это изменилось — теперь всем пользователям доступен ISO-образ Windows 11 для процессоров Arm.

История адаптации Windows для Arm-архитектуры была непростой. Предыдущие попытки Microsoft не приносили желаемых результатов, но текущая версия демонстрирует значительный прогресс. Растущий рынок Arm-устройств под управлением Windows 11 подтверждает перспективность этого направления.

До недавнего времени пользователи сталкивались с серьезной проблемой: отсутствием официального способа переустановки системы на Arm-компьютерах. В отличие от традиционных ПК с процессорами Intel и AMD, где создание резервных копий и восстановление системы давно стало обыденностью, владельцы Arm-устройств оказывались в сложной ситуации при возникновении системных сбоев.

Ключевые особенности нового ISO-образа:

Размер файла составляет 5,1 ГБ

Поддерживается выбор языковой версии

Требуется действующая лицензия Windows

Необходимы подписанные драйверы устройств

Новая версия оптимизирована для новейших процессоров Snapdragon X Elite

Важно отметить, что новый образ существенно отличается от ранее доступных версий для участников программы Windows Insider. Предыдущие релизы распространялись в формате VHDX, предназначенном для виртуальных машин, что значительно ограничивало их практическое применение.

Процесс установки предполагает поэтапный подход: сначала система устанавливается с базовым набором драйверов, а затем, через Windows Update, загружаются дополнительные компоненты для обеспечения полной функциональности. Для устройств с более старыми процессорами, такими как Snapdragon 8cx Gen 3, потребуется дополнительная настройка с ручным добавлением драйверов.

Интересные перспективы открываются для альтернативных платформ. Владельцы компьютеров Apple с процессорами M1/M2 могут получить более высокую производительность при использовании Arm-версии Windows по сравнению с эмуляцией x86-версии. Энтузиасты, работающие с одноплатными компьютерами Raspberry Pi, также получают новые возможности для экспериментов, хотя вопрос совместимости драйверов остается актуальным.

Для загрузки ISO-образа достаточно посетить официальный сайт Microsoft и выбрать необходимую конфигурацию. Этот шаг компании демонстрирует серьезность намерений по развитию экосистемы Windows на Arm-процессорах и может способствовать более широкому распространению таких устройств на рынке.

Выпуск официального ISO-образа – это важная веха в развитии Windows на платформе Arm. Новая версия не только упрощает обслуживание существующих устройств, но и создает основу для дальнейшего развития экосистемы Windows на энергоэффективной архитектуре Arm. Пользователи получили долгожданный инструмент для управления своими устройствами, что делает платформу более привлекательной для широкого круга потребителей.