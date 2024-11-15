Передовая система PanoRadar использует вращающийся цилиндр, оснащенный 1200 миниатюрными антеннами. Где каждая антенна непрерывно излучает радиоволны, которые, отражаясь от окружающих предметов, формируют детальную картину пространства.

В известных фантастических фильмах нам демонстрируют роботов, которые могут видеть сквозь плотный дым, туман или даже стеклянные стены. Теперь это больше не фантастика, а реальность, благодаря новой технологии, разработанной учеными Пенсильванского университета. Они предлагают использовать радиоволны для создания трехмерных изображений окружающей среды, что открывает невероятные возможности для робототехники.

На сегодняшний день роботы используют три основных способа анализа окружающего пространства: стандартные камеры, LIDAR и радары. Однако у каждого из этих методов есть ограничения.

Камеры передают оператору изображение, подобное тому, что видит человек, но они беспомощны в условиях плохой видимости, например, при задымлении или сильных бликах света.

LIDAR (Light Detection and Ranging) работает с помощью лазерных импульсов, которые картируют окружающее пространство. Однако его свет рассеивается в дыму и может давать искаженные данные при взаимодействии со стеклянными поверхностями.

Радары способны проникать сквозь твердые объекты, но их изображения слишком низкого разрешения для детального анализа.

Для решения этих проблем исследователи из Университета Пенсильвании предложили совершенно новый подход: использование радиоволн.

Система PanoRadar представляет собой передовую разработку, которая сочетает физику радиоволн и мощь искусственного интеллекта. Она использует массив из 1200 миниатюрных синтетических антенн, закрепленных на вращающемся цилиндре. Эти антенны излучают радиоволны, которые "сканируют" окружающую среду, проникая сквозь препятствия, такие как дым или стекло.





Принцип работы похож на LIDAR, но с ключевым отличием: радиоволны могут достигать объектов, скрытых за преградами. Когда волны возвращаются, система измеряет время отклика, чтобы определить расстояние до объектов. Полученные данные преобразуются в "тепловую карту", которая затем передается алгоритму машинного обучения. Этот алгоритм создает точное 3D-изображение пространства с высоким разрешением.

Уникальность PanoRadar заключается в его способности справляться с задачами, где другие технологии оказываются недостаточно эффективными. Например:

Поисково-спасательные операции. Роботы с радиоволновым зрением могут находить людей в задымленных помещениях или за непрозрачными барьерами. Охрана и безопасность. Технология способна улучшить системы видеонаблюдения, обеспечивая детальное отслеживание движения даже в сложных условиях. Беспилотные автомобили. PanoRadar помогает распознавать движущиеся объекты, включая пешеходов, что делает его ценным инструментом для автопилотов.

Система может работать как самостоятельно, так и в сочетании с камерами, LIDAR и радарами. Такой гибридный подход позволяет компенсировать недостатки каждого из методов.

По словам Минмина Чжао, доцента лаборатории WAVES (Wireless, Audio, Vision, and Electronics for Sensing) Университета Пенсильвании, комбинация все существующих сенсоров сыграет ключевую роль в решении сложных задач. "Каждый сенсор имеет свои сильные и слабые стороны. Комбинируя их, мы можем создавать роботов, которые лучше адаптируются к реальным условиям," — отмечает он.

PanoRadar представляет собой значительный шаг вперед в развитии технологий визуализации. Система открывает новые горизонты для робототехники, делая ее более функциональной и надежной. Применение радиоволн как основы "зрения" роботов может радикально изменить подход к решению задач в сложных и небезопасных условиях.