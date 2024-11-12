После завершения монтажа коронографа команда НАСА приступила к тщательной проверке его юстировки.

В мае 2027 года астрономы получат в свое распоряжение новый мощный инструмент для изучения далёких миров. Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман, оснащённый инновационным коронографическим оборудованием, обещает совершить прорыв в поиске и исследовании экзопланет. Недавно специалисты НАСА установили на него экспериментальный коронограф, предназначенный для поиска экзопланет. Хотя это устройство пока рассматривается как демонстрационный образец, учёные НАСА рассчитывают, что коронограф поможет обнаружить новые планеты за пределами Солнечной системы, а в перспективе — откроет дорогу более продвинутым технологиям для изучения космоса.

Сборка телескопа "Roman" проходит в Центре космических полётов имени Годдарда. Коронограф был доставлен туда из Лаборатории реактивного движения, где он разрабатывался и долгое время тестировался. Обсерваторию "Roman" часто сравнивают с легендарным "Хабблом", поскольку она также имеет зеркало диаметром 2,4 метра. Но, несмотря на схожие габариты, у телескопа "Roman" имеется более мощная система сенсоров: его 300-мегапиксельный широкоугольный датчик позволяет захватывать изображение с исключительной чёткостью и широким полем зрения, превышающим возможности "Хаббла" в сто раз. При этом конструкция телескопа сделана легче, и его зеркало весит лишь четверть от веса зеркала "Хаббла".

Одной из самых сложных задач при поиске экзопланет является визуальное отделение света планеты от ослепительного света звезды, вокруг которой она вращается. Даже когда наличие планеты подтверждено другими методами, например анализом радиальной скорости или транзитной фотометрией, прямое наблюдение затруднено. Здесь на помощь приходит коронограф, способный блокировать свет звезды и предоставить телескопу возможность "рассмотреть" тусклые объекты, такие как отдаленные планеты.

Коронограф на телескопе "Roman" оснащён специальными масками и адаптивными зеркалами, которые помогут ему обнаруживать экзопланеты, находящиеся на орбите отдаленных звёзд. Однако НАСА рассматривает этот инструмент только как первый шаг на пути к более совершенным устройствам, например к разрабатываемой обсерватории "Habitable Worlds", которая в будущем сможет искать планеты, подобные Земле.

Экспериментальный коронограф крепится к специальной структуре "Roman", называемой Инструментальным носителем. Это решетчатая конструкция, которую планируется разместить между зеркалом телескопа и основной системой управления аппаратом, включающей элементы связи, питания и управления. Чтобы установить коронограф, инженеры Лаборатории реактивного движения разработали специальный адаптер, который НАСА сравнивает с небольшим роялем по размеру и форме. С помощью Инструмента горизонтальной интеграции, обеспечивающего точное позиционирование, коронограф был закреплён и выровнен. После этого адаптер и Инструмент горизонтальной интеграции были демонтированы.

Поскольку коронограф рассчитан на работу при комнатной температуре, во время установки были применены дополнительные слои теплоизоляции. На следующем этапе команда НАСА проверит точность выравнивания прибора, так как малейшее смещение может нарушить его функциональность. После завершения тестирования коронографа специалисты начнут установку основного широкоугольного инструмента телескопа.

НАСА рассчитывает, что все работы по сборке будут завершены к планируемой дате запуска — май 2027 года.