Источник этого сигнала находится на значительном расстоянии от центра галактики, что противоречит традиционным представлениям о происхождении быстрых радиовсплесков.

Недавнее открытие в области астрономии может стать ключом к разгадке одной из самых волнующих тайн Вселенной – происхождения быстрых радиовсплесков (БРВ). Эти загадочные космические сигналы, впервые обнаруженные в 2007 году, будоражат умы учёных своей непредсказуемостью и мгновенностью: всплески продолжаются лишь доли секунды. И хотя до недавнего времени их появление казалось случайным, новые исследования показывают, что некоторые БРВ повторяются через определённые промежутки, что позволяет лучше их изучить.

Международная группа астрономов зафиксировала необычный радиовсплеск, который повторился 22 раза, и предоставил уникальные данные для анализа. Руководителем команды выступила Вишванги Шах из Университета Макгилла в Канаде. В ходе исследования был задействован радиотелескоп CHIME, который славится высокой чувствительностью к быстродействующим радиосигналам и уже зафиксировал множество подобных явлений. Обнаруженный сигнал, получивший обозначение БРВ 20240209A, стал новым звеном в цепочке загадок.

Первый радиовсплеск был зафиксирован в феврале 2024 года, и с тех пор до июля было зафиксировано ещё 21 повторение. Учёные проследили источник сигнала до далёкой эллиптической галактики, расположенной примерно в 2 миллиардах световых лет от нас. Что примечательно, эта галактика является "мёртвой" — то есть уже давно не формирует новые звёзды и считается очень древней. Такое необычное расположение галактики ставит под сомнение общепринятую теорию о магнетарах, как основном источнике БРВ.

Магнетары считаются вероятными источниками БРВ, но доказательств этой гипотезы пока нет.

Некоторые учёные полагают, что основными источниками БРВ являются магнетары — остатки массивных звёзд с мощными магнитными полями, примерно в триллион раз сильнее магнитного поля Земли. Всплески радиоволн могут возникать, когда магнитные потоки этих звёзд проникают через их плотную оболочку, высвобождая колоссальное количество энергии в космос. Однако происхождение БРВ 20240209A может быть более сложным: сам сигнал находится на расстоянии 130 000 световых лет от центра галактики, что является одним из самых крупных смещений среди подобных объектов.

Все эти факторы позволяют предположить, что БРВ 20240209A возник не вследствие типичного процесса коллапса ядра звезды. Возможной причиной могло стать образование нейтронной звезды в результате аккреции (накопления) материи на белом карлике, что со временем привело к его коллапсу. Ещё одна гипотеза состоит в том, что источник всплеска может находиться в древнем звёздном скоплении или карликовой галактике, обращающейся вокруг более крупной.

В научной статье, опубликованной на сервере arXiv, рассматриваются и традиционные сценарии, такие как коллапс ядра звезды, однако исследователи намерены проверить и альтернативные гипотезы. Изучение необычных радиовсплесков, подобных этому, играет важную роль в поиске новых знаний о структуре Вселенной. К тому же в 2025 году ожидается публикация новых данных CHIME, которые включат более 4200 зафиксированных БРВ за период с 2018 по 2023 годы. Возможно, этот обширный массив информации поможет астрономам приблизиться к разгадке природы быстрых радиовсплесков и их источников.