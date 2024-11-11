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Fantoci
LG представила растягиваемый LCD-дисплей с микро-LED подсветкой, способный расширяться на 50%
Представьте себе экран, который можно адаптировать под любые ваши нужды. LG сделала это реальностью, разработав полностью растягиваемый дисплей.

Южнокорейский технологический гигант LG достиг значительного прогресса в разработке инновационных дисплеев, представив революционный прототип растягиваемого экрана. Главная особенность новинки — невероятная способность к деформации: 12-дюймовый дисплей можно растягивать на половину от исходного размера, подвергать скручиванию и другим механическим воздействиям без риска повреждения.

Инженеры подразделения LG Display продемонстрировали усовершенствованный растягиваемый дисплей, который впечатляет на фоне предыдущей версии 2022 года, ведь она допускала растяжение только на 20%. Новый прототип выдерживает до 10 000 циклов деформации, что открывает широкие перспективы для практического применения технологии.

Презентация инновационного дисплея состоялась 9 ноября в научно-исследовательском центре LG Science Park в Сеуле. В основе этого прототипа лежит передовая технология микро-LED с размером элементов всего 40 микрометров. При плотности 100 пикселей на дюйм и полноценной RGB-матрице дисплей обеспечивает качественную цветопередачу во всём видимом спектре.

Проект по разработке гибкого дисплея стартовал в 2020 году по инициативе Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. В разработке участвовал консорциум из 20 организаций под руководством LG Display. Результаты исследований были опубликованы в научной работе "High-Resolution Active-Matrix Micro-LED Stretchable Displays" и защищены патентом США в 2023 году.


Практическое применение технологии было впервые продемонстрировано на Сеульской неделе моды сезона весна-лето 2025. В сотрудничестве с известными корейскими дизайнерами Юн-Хи Парк и Чунг-Чунг Ли компания представила концептуальные предметы одежды с интегрированными растягиваемыми дисплеями. Корейские разработчики наглядно продемонстрировали потенциал технологии в индустрии моды и носимых устройств.

LG Display видит широкие перспективы применения растягиваемых дисплеев: от инновационных смартфонов и планшетов до умной одежды и различных носимых гаджетов. Эта технология может произвести революцию в том, как мы взаимодействуем с цифровыми устройствами, делая их более естественными и адаптивными для повседневного использования.

Южнокорейская компания видит огромный потенциал для использования этой технологии в создании носимых устройств и компьютерной техники нового поколения.

Важно отметить, что хотя массовое производство таких дисплеев пока не началось, уже сейчас можно наблюдать растущий интерес к подобным технологиям со стороны производителей потребительской электроники и модной индустрии. Успешная демонстрация прототипа подтверждает, что эра гибкой электроники становится всё ближе к реальности.

#южная корея #lg display #растягиваемый дисплей
Источник: notebookcheck.net
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LG представила гибкий дисплей - он увеличивается на 50 % без потери качества
LG Display представила первый дисплей, способный растягиваться на 50%
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