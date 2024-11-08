Помимо отработки посадки ускорителя, инженеры SpaceX сосредоточатся на тестировании новых материалов теплозащитного экрана Starship.

Аэрокосмическая компания SpaceX готовится к шестому тестовому запуску мегаракеты Starship, который запланирован на 18 ноября. Главной целью предстоящего запуска, который состоится на полигоне в Бока-Чика (Техас) в 23:00 по московскому времени, является повторная попытка мягкой посадки первой ступени – ускорителя Super Heavy – на стартовую площадку с помощью захватных устройств, напоминающих гигантские японские палочки для еды.

Предыдущий интегрированный испытательный полет (IFT-5) уже ознаменовался знаковым достижением - после того как космический корабль Starship был отправлен на безопасное приводнение в океан, первая ступень Super Heavy успешно вернулась в расположение инженеров SpaceX, где была аккуратно поймана специальными "захватывающими" манипуляторами на стартовой площадке. На этот раз SpaceX планирует повторить манёвр и отработать более точную посадку. Чтобы операция по захвату Super Heavy стала более безопасной, команда будет контролировать траекторию и разрешит посадку только при полной исправности всех систем. Если автоматика или операторы выявят какие-либо отклонения, первая ступень будет направлена в океан.

В отличие от прошлых запусков, старт в этот раз назначен на 16:00 по центральному времени США, чтобы ракета приземлилась в Индийском океане днём. Дневной свет упростит проверку состояния теплозащитных экранов и других элементов термозащиты Starship, на которые в этом полете установлены экспериментальные материалы, необходимые для разработки многоразовой теплозащиты.





Помимо термозащитных материалов, в этом полете планируется тест перезапуска двигателей. Полёт Starship снова пройдет по суборбитальной траектории, как и ранее, но теперь ракета должна включить двигатели ещё раз уже в космосе, чтобы смоделировать манёвр торможения. Это важный этап на пути к выводу Starship на орбиту, поскольку на данный момент она выполняла только полеты по баллистическим траекториям.

Если тест IFT-6 пройдет успешно, SpaceX планирует усовершенствовать следующие версии Starship. В планах — обновление верхних закрылков, увеличение объема топливных баков и возможное использование улучшенных термозащитных материалов на основе данных, полученных во время предстоящего полета.

Прямую трансляцию запуска SpaceX планирует начать за полчаса до старта на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Для компании важно поддерживать регулярный график запусков, чтобы продвигаться к целям, связанным с проектами Starlink и коммерческими грузовыми перевозками. Кроме того, NASA планирует использовать Starship для миссий на Луну в рамках программы Artemis, и успешные тесты приближают компанию к возможности применения Starship как системы посадки. Сейчас посадка в рамках миссии Artemis III намечена на 2026 год, но сроки могут быть пересмотрены.