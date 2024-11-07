Симуляция инопланетного сигнала показала, что человечество готово к диалогу с иными цивилизациями, даже если они находятся на огромном расстоянии.

В 2023 году Европейское космическое агентство (ЕКА) в сотрудничестве с художницей Даниэлой де Паулис, Институтом SETI и Обсерваторией Грин-Бэнк организовали уникальный междисциплинарный проект, который имитирует контакт с внеземной цивилизации. Авторы проекта смоделировали вероятную ситуацию того, как могло бы выглядеть гипотетическое сообщение от инопланетян, адресованное человечеству. Этот необычный проект, получивший название «Знак в космосе», призван побудить нас к размышлениям о том, как человечество отреагировало бы на реальное послание из космоса.

Даниэла де Паулис объединила усилия с учеными, программистами и даже поэтами, чтобы создать зашифрованное сообщение. В мае 2023 года спутник ЕКА "ExoMars Trace Gas Orbite"r передал его на Землю, где сигнал был перехвачен радиолюбителями и наблюдательными станциями в Калифорнии, Западной Виргинии и Италии. После этого астрономы удалили стандартную техническую информацию и выложили сам текст зашифрованного сигнала на сайте проекта, сделав его доступным для широкой публики. В течение первых десяти дней более 5 000 человек скачали и извлекли содержимое сигнала, но смысл сообщения оставался до недавнего времени загадкой.

Прошло больше года, прежде чем жителям США, Кену и Кели Чаффин, наконец удалось расшифровать сообщение. По данным ЕКА, эта семейная пара провела за различными компьютерными симуляциями «много дней и часов», пока им не удалось расшифровать послание. Сообщается, что в июне 2024 года художница де Паулис получила на электронную почту изображение, представляющее собой визуализацию пяти аминокислот — биомолекул, которые являются строительными блоками белков и играют ключевую роль в формировании жизни.

Художественная иллюстрация ExoMars Trace Gas Orbiter на орбите Красной планеты.

«Теперь, когда послание разгадано, начинается следующий этап — поиск его значения», — сказано в пресс-релизе ЕКА. В агентстве подчеркнули, что смысл «инопланетного» сообщения, как и любого произведения искусства, остается открытым для интерпретаций.

В онлайн-сообществе проекта «Знак в космосе» около 240 участников активно обсуждают возможные значения обнаруженных аминокислот. Некоторые предполагают, что молекулярные свойства аминокислот, такие как боковые цепи и молекулярная масса, могут иметь особое значение, и если расположить эти элементы определенным образом, можно получить скрытое послание.

Один из участников проекта под ником Lokie выразил мысль о том, что в поисках единственного правильного ответа участники, вероятно, не найдут окончательного решения. «Люди используют разные подходы к разгадке этого послания: одни придерживаются чисто математического метода, другие — философского», — отметил он. «По мере того как технические трудности разрешались, становилось очевидным, насколько наши восприятия и интерпретации зависят от человеческих ожиданий и предположений».

Такой подход может быть вполне оправданным. Мы не знаем, каким бы могло быть настоящее послание от инопланетной цивилизации, если оно когда-нибудь появится. Однако можно с уверенностью предположить, что для его расшифровки потребуется коллективная работа, где важна будет каждая точка зрения. В конечном итоге только человечество сможет определить, принесет ли его разнообразие взглядов успех или же станет препятствием на пути к пониманию инопланетного послания.