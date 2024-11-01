Выход Nvidia на рынок Windows связан с истечением в 2025 году эксклюзивного соглашения Qualcomm на производство Arm-чипов для операционной системы Windows.

В 2025 году нас ждут большие перемены в мире персональных компьютеров: компания Nvidia, известная своими мощными графическими процессорами, планирует выпустить новую линейку центральных процессоров для персональных компьютеров на базе архитектуры Arm. Это событие станет кульминацией многолетних разработок компании в области Arm-процессоров и систем-на-кристалле (SoC), которые до сих пор не применялись в потребительском сегменте ПК.

Последние несколько лет рынок персональных компьютеров на Arm-архитектуре переживает этап роста, а с появлением на нем компании Nvidia конкуренция обещает усилиться. Среди претендентов на лидерство в этом сегменте находятся Qualcomm, AMD и Intel. Важно отметить, что Nvidia видит большой потенциал в устройствах с поддержкой искусственного интеллекта: новые «умные» ПК, по замыслу компании, могут стать важной частью экосистемы Windows благодаря способности быстро обрабатывать данные и поддерживать ИИ-функции.

Digitimes сообщает, что Nvidia нацелена на премиум-сегмент Windows-устройств, особенно на игровые и высокопроизводительные ноутбуки. Подобная стратегия кажется логичной, учитывая репутацию Nvidia в игровом сообществе. Возможно, компания разрабатывает чипы как для мобильных, так и для настольных компьютеров, однако пока точные сведения об этом не разглашаются.

Процессоры Nvidia Tegra, ранее использовавшиеся в мобильных устройствах и игровых консолях, могут обрести новую жизнь как решения для ноутбуков с мощными графическими и вычислительными возможностями. В частности, компания может адаптировать свои существующие Arm-чипы для задач, связанных с играми. В этом случае Nvidia предстоит немалая работа по переносу популярных игр на архитектуру Arm, однако благодаря своим ресурсам и тесным контактам с разработчиками игр, компания имеет все шансы справиться с этой задачей.

Есть вероятность, что Nvidia представит ноутбуки с процессорами, в которых мощные интегрированные графические возможности дополняются оптимизированными для игр ядрами CPU. Поступила информация, что компания также сотрудничает с Intel в области производства Arm-чипов, что еще больше укрепляет позиции Nvidia на новом для нее рынке.

Ключевой причиной грядущего выхода Nvidia на рынок Windows является окончание эксклюзивного контракта Qualcomm на производство чипов Arm для этой ОС. Qualcomm получила права на этот рынок более 10 лет назад, и в 2025 году монополия компании истечет, открывая двери для конкуренции. Ожидается, что Nvidia и AMD будут среди первых, кто воспользуется этой возможностью.

Однако амбициозные планы Nvidia по выходу на рынок Windows могут столкнуться с юридическими трудностями: сейчас компания Arm оспаривает лицензию Qualcomm на использование ее технологий. Чем завершится это противостояние, пока неизвестно, но его исход может оказать влияние на весь рынок.

Известно также, что Nvidia активно сотрудничает с MediaTek для разработки решений на базе Arm, оптимизированных для Windows. В будущем это может выразиться как в появлении полностью собственных чипов Nvidia, так и совместных разработок с MediaTek. В любом случае, Nvidia намерена бросить вызов Qualcomm и закрепиться на рынке Windows с собственными решениями, заточенными под ИИ. Интересно будет наблюдать, какое место займет искусственный интеллект в экосистеме Windows к моменту выхода этих продуктов.