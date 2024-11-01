Цифровой двойник позволит ученым и инженерам проводить виртуальные эксперименты, тестировать новые технологии и разрабатывать инновационные решения для космической отрасли.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило о запуске инновационного проекта по созданию цифрового двойника модуля «Кибо» на Международной космической станции (МКС). Первый в мире «космический цифровой двойник» будет создан в сотрудничестве с компанией SpaceData Inc., специализирующейся на цифровых приложениях для космической индустрии. Проект предусматривает создание виртуальной копии модуля с полным набором данных окружающей среды — температуры, влажности, потока воздуха и освещения, собранных в лабораторном модуле «Кибо». Это позволит создать детализированную цифровую модель, которая будет доступна в формате с открытым исходным кодом.

Речь идет не просто о создании виртуальной копии, а о формировании высокоточной экосистемы, включающей:

Детальное отображение экологических параметров (температура, влажность, воздушные потоки)

Полную симуляцию робототехнических систем

Воссоздание пространственных характеристик модуля

Главная инновация – робот Int-Ball, который будет полностью смоделирован в цифровой среде. Этот эксперимент позволит исследователям получить уникальную платформу для отработки космических робототехнических решений без колоссальных финансовых затрат на физические эксперименты.

JAXA видит в проекте не только научную ценность, но и мощный инструмент для коммерческого развития. Цифровой двойник открывает невероятные возможности для различных индустрий. В игровой индустрии будут созданы максимально реалистичные космические симуляторы. Медиа-сфера получит новые форматы документальных и развлекательных программ. Виртуальный туризм предложит клиентам полное погружение в аутентичную космическую среду. Исследовательские лаборатории смогут проводить эксперименты новых технологических решений в безопасной среде.

Старший советник JAXA Юсукэ Мацумура отмечает революционный характер проекта: «Мы создаем платформу для бизнеса, о которой сегодня многие даже не могут помыслить».

Проект реализуется на фоне глобальных изменений в космической отрасли. К 2030 году планируется полный вывод Международной космической станции, а НАСА переходит на коммерческие сервисы исследования и освоения низкой земной орбиты.

В этих условиях цифровой двойник модуля «Кибо» становится не просто технологическим экспериментом, но символом новой эры – эры, где космические технологии трансформируются из государственных монополий в динамичную, адаптивную экосистему инноваций.

Прогноз: через десять лет этот проект может рассматриваться как ключевой момент зарождения полноценной космической экономики, где виртуальные решения будут не менее важны, чем физическая инфраструктура.