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Fantoci
Microsoft предлагает пользователям продлить поддержку Windows 10 на ещё один год за 30 долларов
Стоит отметить, что это предложение ограничено одним годом и не подлежит продлению.

Компания Microsoft сделала важное заявление для миллионов пользователей Windows 10. Впервые в истории компании владельцы домашних компьютеров смогут получить дополнительный год обновлений безопасности после официального прекращения поддержки операционной системы. Стоимость услуги составит 30 долларов.

Данная новость особенно актуальна, учитывая, что поддержка Windows 10 завершается в октябре 2025 года. До недавнего времени подобная опция (программа Extended Security Updates или ESU) была доступна только для корпоративных клиентов, образовательных учреждений и государственных организаций.

Статистика показывает, что большинство пользователей не спешат переходить на Windows 11. По последним данным, Windows 10 остаётся основной операционной системой на компьютерах под управлением Microsoft, занимая почти 63% рынка. На долю Windows 11 приходится лишь около трети пользователей – 33,42%.

Главная причина медленного перехода кроется в высоких системных требованиях Windows 11. Многие компьютеры, прекрасно работающие на Windows 10, просто не поддерживают новую версию из-за технических ограничений. Кроме того, пользователи отмечают, что Windows 11 не предлагает существенных преимуществ по сравнению с предшественником, несмотря на активное продвижение новых функций искусственного интеллекта, включая встроенного ассистента Copilot.

Для частных пользователей Microsoft предлагает относительно доступный вариант – 30 долларов за год дополнительной поддержки. Для сравнения, корпоративным клиентам придётся заплатить:

  • Первый год: 61 доллар за устройство
  • Второй год: 122 доллара
  • Третий год: 244 доллара

Образовательные учреждения получили особые льготные условия: всего 1 доллар за устройство в первый год, 2 доллара во второй и 4 доллара в третий год поддержки.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация может иметь несколько важных последствий для рынка. Производители компьютеров и комплектующих, рассчитывавшие на волну обновлений оборудования из-за перехода на Windows 11, пока не получили ожидаемой прибыли. Также существует риск того, что часть пользователей может рассмотреть альтернативные варианты:

  • Освоение Linux-систем, которые становятся всё более дружелюбными к обычным пользователям
  • Продолжение использования Windows 10 без обновлений, что создаёт потенциальные риски безопасности
  • Переход на компьютеры Apple, особенно учитывая растущую популярность экосистемы Apple

    Регистрация в программе продления поддержки Windows 10 начнётся ближе к октябрю 2025 года. Это решение даёт пользователям дополнительное время для планирования обновления своих систем или выбора альтернативных вариантов.

    Для российских пользователей эта новость особенно актуальна в контексте импортозамещения и необходимости поддержки устаревающего оборудования. Дополнительный год поддержки может стать важным преимуществом для тех, кто пока не готов к переходу на новые системы или рассматривает альтернативные операционные системы.

    #microsoft #windows 10 #windows 11 #esu
    Источник: theregister.com
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