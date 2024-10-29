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Fantoci
В горах Средней Азии обнаружены древние мегаполисы Шелкового пути
На горных вершинах располагался город Тугунбулак, который по размерам превосходил многие города Европы того времени.

Современные технологии помогли археологам совершить неожиданное открытие в горах Средней Азии. На территории современного Узбекистана обнаружены два крупных средневековых города, которые полностью меняют наше представление о развитии торговли вдоль Шелкового пути.

Шелковый путь — это великая торговая сеть, соединявшая Китай и Запад на протяжении тысячелетий и традиционно ассоциируется с ее конечными пунктами, такими как Пекин и Константинополь. Историки и археологи долгое время фокусировались на изучении крупных торговых центров, расположенных на равнинах: Багдада, Тегерана, Самарканда. Горные территории между ними считались лишь неизбежным препятствием, которое караванам приходилось преодолевать в своем длительном путешествии.

Однако новые исследования, проведенные международной командой под руководством антрополога Майкла Фракетти из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, раскрыли ранее неизвестные подробности о Шелковом пути. Используя передовую технологию лидарного картографирования с помощью дронов, ученые обнаружили в горах Тянь-Шаня настоящие средневековые мегаполисы.

Открытие стало возможным благодаря комбинации традиционных археологических методов и современных технологий. Первые исследования начались в 2015 году, когда при изучении керамических артефактов в небольшом городище Ташбулак исследователи получили неожиданную информацию от местного лесника. Это привело к обнаружению гораздо более крупного городского центра — Тугунбулака.

Особую роль в исследовании сыграло применение лидарной технологии. Дроны, оснащенные специальными сканерами, рисовали детальную трехмерную карту местности. Искусственный интеллект, анализируя полученные данные, помог выявить искусственные структуры, скрытые под слоями земли и растительности. Новая технология позволила сэкономить десятилетия работы, которые потребовались бы при использовании традиционных методов картографирования.

Размеры скрытого под землей города поразили ученых. Тугунбулак, расположенный на высоте более 2000 метров над уровнем моря, занимал территорию в 120 гектаров, что делало его одним из крупнейших городов своего времени. Для сравнения: это превышало размеры таких знаменитых средневековых итальянских городов-государств, как Сиена (105 гектаров) и Генуя (которая в период своего расцвета занимала всего 50 гектаров).

Горный город был защищен мощной системой укреплений, построенных по технологии утрамбованной земли — древнего метода возведения стен, при котором грунт прессовался до состояния, близкого к камню. Внутри этих стен располагался настоящий средневековый мегаполис с развитой инфраструктурой: улицами, площадями, дворцами и, что особенно важно, промышленными объектами.

Одно из самых интригующих открытий связано с производственным потенциалом Тугунбулака. Археологические данные указывают на то, что город мог быть крупным центром металлургии. Окружающие горы богаты железной рудой, а найденные производственные объекты свидетельствуют о развитом металлургическом производстве.

Это неожиданное открытие заставило ученых переосмыслить роль горных регионов в средневековой торговле. Тугунбулак предстает не просто как перевалочный пункт на торговом пути, а как важный производственный центр, поставлявший железо и изделия из него для всего региона Шелкового пути.

Несмотря на впечатляющие открытия, многие вопросы остались без ответа. Исследователей особенно интересует социальная организация города. Был ли Тугунбулак постоянным поселением или, подобно меньшему Ташбулаку, служил сезонным центром для окрестного кочевого населения? Как была организована металлургическая промышленность? Какую роль играли его жители в международной торговле?

Размер и сложность городской планировки указывают на высокий уровень политической организации. По мнению Фракетти, Тугунбулак должен был обладать значительной экономической и политической властью в регионе, что существенно влияло на функционирование всего Шелкового пути.

И хотя лидарное картографирование уже сделало важную часть работы для ученых и позволило сделать революционное открытие, основная работа еще впереди. Команда археологов приступила к масштабным раскопкам, которые, по оценкам, займут не менее десятилетия. Каждый новый полевой сезон приносит новые находки и загадки.

Открытие Тугунбулака и Ташбулака не только раскрывает неизвестные страницы истории Шелкового пути, но и демонстрирует важность горных регионов в развитии средневековой торговли и производства. Эти города служат ярким примером того, как современные технологии помогают переписывать историю, открывая ранее неизвестные центры цивилизации в самых неожиданных местах.

Находка этих городов заставляет пересмотреть традиционные представления о развитии средневековой торговли и урбанизации. Они показывают, что горные регионы не были препятствием для развития городской цивилизации, а напротив, могли служить центрами развитой экономической и культурной жизни.

#средняя азия #шелковый путь #великий шелковый путь #ташбулак #тугунбулак
Источник: nature.com
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