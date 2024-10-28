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Fantoci
OnePlus 13R может стать самым мощным смартфоном среднего класса
Сочетание мощного процессора, качественного дисплея, отличных камер и емкого аккумулятора делает OnePlus 13R очень привлекательным предложением для тех, кто ищет производительный смартфон по разумной цене.

Как стало недавно известно, китайская компания OnePlus готовится к выпуску своего следующего флагманского устройства - OnePlus 13. Но помимо этого, в сети уже активно обсуждается и другая новинка бренда - OnePlus 13R, которая обещает стать одним из самых мощных и интересных предложений среднего ценового сегмента.

Предшественник OnePlus 13R, модель 12R, произвела настоящий фурор на рынке. Теперь же все с нетерпением ждут, каким будет очередное "средне-флагманское" решение от OnePlus. Судя по всему, новинка сможет предложить почти топовую производительность по вполне доступной цене.

Ниже мы собрали всю актуальную информацию о дате выпуска, предполагаемой цене и технических характеристиках OnePlus 13R, чтобы помочь вам понять, чего ожидать от нового смартфона.

OnePlus официально объявила, что презентация флагмана OnePlus 13 состоится 31 октября 2024 года в Китае. Учитывая практику предыдущих презентаций, 13R, вероятно, появится на рынке через несколько месяцев после флагманской модели. По данным 91mobiles, OnePlus 13R уже зарегистрирован на сертификационном сайте SIRIM под модельным номером ‘CPH2645’, что подтверждает его имя и готовность к выпуску.

Серия OnePlus R обычно выходит через несколько месяцев после основного флагмана и ориентирована на пользователей, которые хотят производительный смартфон по более доступной цене. Ожидается, что глобальный релиз OnePlus 13R состоится в начале 2025 года, что соответствует графику, по которому выходили предыдущие модели:

  • OnePlus 11R — февраль 2023 года
  • OnePlus 12R — февраль 2024 года

Согласно Android Headlines, OnePlus 13R может оказаться международной версией китайского OnePlus Ace 5, что также подчеркивает стратегию выпуска сначала для Китая, а затем для глобального рынка.

Хотя точная стоимость OnePlus 13R пока неизвестна, предположительно, устройство будет позиционироваться в верхнем сегменте среднего класса. Для ориентира: OnePlus 12R стоил около 649 фунтов стерлингов, 599 долларов США или 699 евро. Учитывая возможные улучшения, такие как чипы Snapdragon 8 Gen 3 или Snapdragon 8 Elite, цена 13R может остаться на этом уровне или незначительно повыситься.

Основные характеристики и особенности OnePlus 13R

OnePlus пока не разглашала точных характеристик OnePlus 13R, но слухи и утечки уже позволяют представить, что будет предложено пользователям.

Дизайн OnePlus 13R, вероятно, будет схож с последними моделями OnePlus, но с некоторыми отличиями для удержания цены. Как и в предыдущих моделях среднего сегмента, у устройства будет плоский дисплей, который смотрится просто и элегантно.

По данным Android Headlines, OnePlus 13R получит экран с разрешением 1,5K от производителя BOE. Предполагается, что диагональ экрана будет находиться в диапазоне 6,7-6,82 дюйма, а частота обновления составит 120 Гц. Это позволит пользователям наслаждаться плавным изображением, что особенно важно для геймеров и любителей мультимедиа.

Согласно утечкам от китайского инсайдера Digital Chat Station, OnePlus 13R может получить чипсет Snapdragon 8 Gen 3 или Snapdragon 8 Elite, в зависимости от региона. Этот процессор обеспечит значительный прирост мощности и энергоэффективности по сравнению с предшествующим Snapdragon 8 Gen 2.

В случае использования Snapdragon 8 Elite пользователи могут ожидать улучшенную производительность, быструю работу приложений, поддержку искусственного интеллекта и более высокую энергоэффективность. Однако, в целях экономии некоторые рынки могут получить версию с процессором Snapdragon 8 Gen 3.

По данным Digital Chat Station, основная камера OnePlus 13R будет оснащена сенсором Sony IMX906 на 50 Мп с размером сенсора 1/1,56 дюйма, что обеспечит отличные снимки в условиях недостаточного освещения. Также ожидается наличие телеобъектива Samsung JN1 на 50 Мп, что является значительным улучшением по сравнению с OnePlus 12R, у которого отсутствовал телеобъектив.

Этот набор камер позволит устройству конкурировать с более дорогими смартфонами и привлечет внимание любителей мобильной фотографии, особенно тех, кто увлекается портретной и зум-фотографией.

По слухам, батарея OnePlus 13R будет иметь ёмкость 6000 мАч, что значительно больше, чем у OnePlus 12R (5500 мАч). С увеличенным аккумулятором пользователи смогут дольше использовать телефон без подзарядки, особенно для игр и потокового видео.

Также предполагается, что смартфон поддерживает 100-ваттную быструю зарядку, которая стала одной из характерных черт устройств OnePlus, позволяя быстро вернуть устройство к жизни за считанные минуты.

Ожидается, что OnePlus 13R выйдет с операционной системой OxygenOS 14 на базе Android 14. Это современное ПО позволит пользователям наслаждаться всеми преимуществами новой операционной системы, несмотря на то, что OxygenOS 15 уже анонсирована.

OnePlus 13R обещает стать значимым игроком в сегменте смартфонов среднего класса, предлагая высокую производительность, улучшенные камеры и большую батарею по привлекательной цене. Мы продолжим следить за новостями о модели и добавлять новые данные по мере появления официальной информации.

#смартфон #oneplus #oneplus 13 #oneplus 13r
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