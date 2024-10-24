Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
OpenAI представила sCM — новую модель, генерирующую видео в 50 раз быстрее текущих ИИ-моделей
sCM генерирует видеоролики в считанные секунды, открывая новые возможности для создания динамичного и интерактивного контента.

Команда OpenAI достигла впечатляющего результата в области генеративного искусственного интеллекта. Авторы новой модели sCM, исследователи Ченг Лу и Ян Сонг, опубликовали статью на сервере научных препринтов arXiv, где подробно описали свой инновационный метод. Дополнительные материалы также доступны на сайте OpenAI. Их инновационный метод заключается в модели согласованности непрерывного времени (sCM), которая радикально ускоряет процесс генерации видео по сравнению с существующими технологиями.

Современные диффузионные модели, применяемые в машинном обучении, являются одним из видов генеративных моделей. Они выполняют задачу генерации изображений или видео, но также могут быть использованы для генерации аудио и других типов данных. Эти модели обычно состоят из трех ключевых элементов: прямого процесса (когда данные разбиваются на составляющие), обратного процесса (восстановление данных) и процедуры выборки, которая генерирует конечный продукт.

Слабая сторона традиционных диффузионных моделей — их высокая вычислительная сложность. Для создания качественного изображения или видео требуется выполнить сотни шагов, что приводит к значительным временным затратам. Именно здесь новая модель от Лу и Сонга демонстрирует впечатляющие результаты.

Модель sCM значительно отличается по своему подходу: она использует всего два шага для генерации видео, что позволяет резко сократить время обработки. Разработчики подчеркивают, что при этом качество сгенерированного контента не ухудшается, несмотря на радикальное сокращение числа вычислительных шагов.

sCM использует принципиально новый алгоритм, позволяющий достичь тех же целей за минимальное количество шагов.

sCM включает более 1,5 миллиарда параметров и может создавать короткие видео буквально за доли секунды на компьютере с одним графическим процессором A100. Это делает её примерно в 50 раз быстрее существующих аналогов. Такое ускорение открывает новые перспективы для использования ИИ в реальном времени, что особенно важно для интерактивных приложений и быстрого создания мультимедийного контента.

Помимо высокой скорости, новая модель требует существенно меньше вычислительных ресурсов, что решает одну из ключевых проблем, с которой сталкиваются современные приложения ИИ — их высокая энергозатратность и необходимость в мощных вычислительных системах. В условиях стремительного роста применения ИИ это становится всё более актуальным.

Лу и Сонг уже провели сравнительный анализ своей модели с другими, как с существующими на рынке, так и с теми, что находятся в стадии разработки. Их результаты показывают, что sCM не только превосходит текущие технологии по скорости, но и открывает возможности для новых применений генеративного ИИ, которые ранее считались недостижимыми из-за временных и ресурсных ограничений.

Таким образом, новая модель sCM от OpenAI обещает стать прорывом в области генерации видео и других мультимедийных данных, что, вероятно, изменит рынок технологий ИИ и ускорит развитие приложений, требующих быстрой и качественной генерации контента в режиме реального времени.

#искусственный интеллект #openai #генерация видео #openai scm
Источник: openai.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
10
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
6
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
6
Samsung не планирует выпускать дешевую модель Galaxy Z Fold
1
Столкновение с древним гигантским астероидом сыграло ключевую роль в зарождении жизни на Земле
2
TSMC прекратила поставки чипов клиенту после обнаружения их перепродажи компании Huawei
1
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
71
Ученые зафиксировали ускоренную эволюцию у людей на Тибетском плато
2
В Gizmochina сравнили флагманские чипы Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400
1
Инсайдеры выяснили, что Core Ultra 9 285K нестабильный и в играх уступает даже Core i9-14900K
12
Российским разработчикам запретили вносить изменения в ядро Linux
16
«Блэйд» исчез из планов Disney на 2025 год
+
В Apple объяснили, почему ИИ-редактирование фото на iPhone сильно уступает Google и Samsung
1
Состоялась мировая премьера инновационного дисплея Eco Sky Screen от компании Realme
+
Через пять лет Qualcomm надеется обеспечить всех пользователей смартфонов возможностью ускорять работу ИИ
+
Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution 2 — улучшенную версию технологии масштабирования для GPU Adreno
3
Плутон и его статус: астрономы все еще пересматривают определение планеты
2
Motorola Edge 60 Ultra: что ждать от нового флагмана компании
2
Продажи Huawei Pura 70 превысили планку в 6,5 миллионов
+
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
+

Популярные статьи

Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
18
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
283
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
56
Игровые консоли Xbox series S массово исчезают с барахолок и растут в цене
3
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
195
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
65
Собираем оптимальный компьютер для игр в разрешении 2560x1440 без переплаты осенью 2024 года
7

Сейчас обсуждают

ark-bak
20:47
Херовые тесты
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
Overseer man
20:47
Конечно же говно-ученые знают как зародилась жизнь.
Столкновение с древним гигантским астероидом сыграло ключевую роль в зарождении жизни на Земле
Gonshik
20:45
Ну... за упокой, не чокаясь.
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
Giant_calmar
20:43
Ryzen 7600X с PBO потянет?
Cryorig двухбашенный процессорный кулер Monster XX с тепловой производительностью 300 ватт
Алексей
20:41
Надеюсь хотябы на 30% быстрее будет 7800X3D иначе смысла вообще ноль
AMD анонсировала выход процессора Ryzen 7 9800X3D 7 ноября
Cider
20:40
Продадут Интел скоро
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
PanzerK
20:38
Ну не знаю куда он там шагнул, а так как шарашит звук в Quake 3 или Unreal Tournament и как точно всё позиционируется в обычных стерео наушниках, такого я в современных играх не слышу. Так что видимо ...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Евгений Беликов
20:35
Вы батенька в "ретро" отстали так лет на 5 -7 ... Паровоз уже пошел в другую сторону - P3 уже за не убитые офисные без AGP по 3000 просят... Из массовых "не ценных" в рабочую - "не жалко сборку" идут...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
lighteon
20:35
Программный 3D звук уже давно шагнул дальше. Так что его догнали и перегнали. А по поводу MIDI это так вообще веселая тема, когда тебе нужно иметь максимум 8Мб ОЗУ, иначе звук в DOS может сломаться. ...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Giant_calmar
20:34
Мда, чёт пока не впечатляет, а разговоров то было. Но за 30к заберу.
AMD Ryzen 7 9800X3D примерно на 8% быстрее 7800X3D в играх и на 15% в многопоточных приложениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем