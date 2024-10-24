Конфликт между Arm и Qualcomm начался после покупки компанией Qualcomm стартапа Nuvia в 2021 году.

В технологическом мире разгорается серьезный конфликт, способный существенно повлиять на рынок мобильных и компьютерных процессоров. Британская компания Arm Holdings, владеющая одной из самых популярных архитектур для мобильных процессоров, объявила о намерении отозвать лицензию у своего давнего партнера — компании Qualcomm.

Конфликт между двумя компаниями разгорелся в 2021 год, когда Qualcomm приобрела перспективный стартап Nuvia, основанный бывшими ведущими разработчиками процессоров Apple. Arm посчитала, что эта сделка нарушает условия их лицензионного соглашения, и потребовала от Qualcomm прекратить использовать технологии, полученные от Nuvia.

Принципиальный момент заключается в особенностях лицензирования технологий Arm. Производители процессоров могут выбирать один из двух путей:

Лицензировать только базовую архитектуру, разрабатывая собственные процессорные ядра

Приобретать комплексную лицензию, включающую готовые ядра Cortex от Arm

Qualcomm недавно представила новую линейку процессоров с ядрами Oryon, созданными на базе разработок Nuvia. Эти чипы уже используются в последних моделях ноутбуков Microsoft Surface и других Windows-устройствах, а также планируются к установке во будущие флагманские смартфоны. По мнению Arm, такое смешанное использование технологий нарушает первоначальные лицензионные соглашения с Nuvia.

Для Arm переход Qualcomm на собственные разработки означает существенное снижение доходов. До 2015 года Qualcomm использовала в своих процессорах архитектуру Kryo, основанную на готовых ядрах Arm Cortex, что обеспечивало стабильный доход британской компании. Новая стратегия Qualcomm предполагает использование только базовой архитектуры Arm, что значительно уменьшает лицензионные отчисления.

Arm предоставила Qualcomm 60-дневный срок для урегулирования спора. Если соглашение не будет достигнуто, Qualcomm может потерять право на производство и продажу процессоров на архитектуре Arm. Это серьезно повлияет на рынок мобильных устройств и компьютеров, где компания планировала конкурировать с Intel, AMD и Apple.

Позиция Qualcomm остается жесткой: компания считает действия Arm попыткой давления на долгосрочного партнера и уверена в законности своих прав на использование технологий. Представители Qualcomm подчеркивают, что все существующие соглашения остаются в силе.

Этот конфликт может иметь далеко идущие последствия для всей технологической индустрии. Под угрозой закрытия теперь не только производство новых процессоров Qualcomm, но и планы многих производителей компьютеров и смартфонов, рассчитывавших на использование этих чипов в своих устройствах.

Ситуация демонстрирует растущую напряженность в сфере интеллектуальной собственности в технологическом секторе и может создать прецедент для будущих споров между производителями процессоров и владельцами базовых технологий.