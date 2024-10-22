Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Samsung представила сверхтонкую версию складного смартфона Galaxy Z Fold
Одной из главных особенностей Galaxy Z Fold Special Edition стала мощная камера с разрешением 200 мегапикселей.

Южнокорейский технологический гигант Samsung выпустил новую специальную версию своего флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold, которая доступна для предварительного заказа исключительно на рынке Южной Кореи. Новая улучшенная модель стала своеобразным жестом благодарности поклонникам серии Galaxy Foldable, и её основная фишка — рекордно тонкий корпус. Однако высокая стоимость устройства — порядка 2 000 долларов — является серьёзным аргументом в пользу того, что новинка придётся по душе лишь самым преданным фанатам бренда.

На первый взгляд, отличия от стандартной версии Galaxy Z Fold 6 могут показаться несущественными, но при внимательном рассмотрении становится очевидно, что именно в этих мелочах и кроется главная изюминка. Специальная версия отличается от всех предыдущих моделей своей рекордной тонкостью: в разложенном состоянии её толщина составляет всего 4,9 мм, а в сложенном — 10,6 мм. Для сравнения, даже один из главных конкурентов на рынке складных устройств, Google Pixel 9 Pro Fold, при толщине 5,1 мм проигрывает новинке от Samsung. Хотя лидером по этому показателю остаётся Honor Magic V3 с его 4,4 мм, Samsung почти догнала его.

Кроме того, по сравнению с предыдущей версией Galaxy Z Fold 6, новая модель получила слегка увеличенный экран. Основной дисплей разворачивается до 7,99 дюйма, что делает его самым большим среди всех складных смартфонов Samsung. Внешний экран также "подрос" — его диагональ увеличилась до 6,5 дюйма, что улучшает удобство использования устройства в закрытом состоянии.

Однако чтобы достичь такой тонкости и вместить столь внушительные экраны, Samsung пришлось пойти на определённые жертвы. Самая значимая из них — отсутствие поддержки стилуса S Pen. Это связано с тем, что для работы стилуса необходим дополнительный дигитайзер в экране, который бы увеличил толщину устройства. В условиях борьбы за каждый миллиметр компания решила отказаться от этой функции, чтобы сохранить компактные размеры, одновременно выделив место для улучшенной системы камер.

Складные устройства традиционно уступали по качеству камер обычным смартфонам из-за ограничений конструкции, но в специальной версии Galaxy Z Fold ситуация изменилась. Samsung оснастила новинку 200-мегапиксельной основной камерой, аналогичной той, что используется в премиальной модели Galaxy S24 Ultra. Это значительное улучшение, учитывая, что ранее камеры в складных смартфонах были одной из их слабых сторон. Помимо этого, устройство оснащено 12-мегапиксельной сверхширокой камерой и 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, что тоже приятно выделяет его на фоне конкурентов.

Специальная версия Galaxy Z Fold обойдётся покупателям в Южной Корее в 2 789 600 корейских вон, что эквивалентно примерно 2 021 доллару США. Это заметно дороже, чем стандартная версия Galaxy Z Fold 6, которая на американском рынке стоит около 1 800 долларов. За дополнительные 200 долларов пользователи получают не только увеличенные размеры экрана и самую тонкую складную конструкцию от Samsung, но и улучшенные характеристики: 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Такие изменения и тенденции к уменьшению толщины устройства могут стать предвестником того, что нас ждёт с выходом Galaxy Z Fold 7 в следующем году. Samsung, вероятно, продолжит работать над повышением удобства использования и улучшением камеры, чтобы выделиться на фоне растущей конкуренции со стороны китайских брендов и второго поколения складных устройств от Google.

#samsung #galaxy z fold #galaxy z fold special edition
+
Написать комментарий (0)
Сразу 200 специалистов Samsung попытались найти работу в SK Hynix
В Intel намерены предложить Samsung сотрудничество в сфере литейного производства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России был выпущен самый дешевый V8
10
Гендиректор BMW: европейский запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания «нереалистичен»
4
Том Холланд снимается в крупном проекте киновселенной Marvel перед «Человеком-пауком 4»
+
В сети появились изображения предполагаемого адаптера RTX 5090 от ZOTAC
+
В России построят мост через Севастопольскую бухту
1
Вся серия Galaxy S25 станет тоньше предшественников, а дизайн претерпит изменения
1
Tecno открыла предзаказ на игровую консоль Pocket Go
+
Xiaomi готовит собственный мобильный процессор
+
Google ограничит приложениям доступ ко всем фото и видео на смартфоне: разработчикам придётся использовать Android Photo Picker
2
Платформа AM4 остаётся актуальной: AMD выпустит ещё три процессора
1
Многопоточная производительность Core Ultra 9 285 65 Вт сопоставима с Core i9-14900K
1
В демоверсии Warframe 1999 от Digital Extremes протестировано 14 графических процессоров
+
Роскосмос обнаружил 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e
+
Три четверти европейцев не возражают против использования ИИ полицией и военными
+
Loongson анонсировала свои новые процессоры, видеоадаптеры и другие устройства
+
China Shipbuilding представила контейнеровоз с рекордно большим баком для СПГ
+
OnePlus 13 будет представлен на следующей неделе
+
КамАЗ презентовал свой самый большой самосвал на саммите БРИКС
3
Российские войска начали операцию по освобождению села Вишневое
+
Рецензент прошел Dragon Age: The Veilguard за 67 часов
+

Популярные статьи

Самые ожидаемые игры 2025 года
10
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
5
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
10
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
12
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
1
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
205
Тотальное доминирование PlayStation 5 над Xbox series X в 2020-2024 годах — рассказываю на примерах
7
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
50
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
11

Сейчас обсуждают

Мамука Шешашвили
18:30
Так вы же ничего не пишите кроме какой-то чуши. Чего хотел сказать то ?
Крупный российский производитель электроники испытывает сложности с восстановлением работы после удара ВСУ
Nvidia&Intel Hater
18:30
да щасс.не рассказывай сказки.на моей плате все сохраняется и даже на флешку записать не проблема
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Polios Myelos
18:29
судя по этому списку, 25 год будет крайне унылым, повесточные проходняки, ГТА 6 которая откровенно говоря не выглядит ни как прорыв в графике, ни в геймплее, а пластиковые анимации не будоражат, соотв...
Самые ожидаемые игры 2025 года
Китя
18:29
На новом БИОСе профиль не сохраняется.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Добрый день
18:29
Шеша, ты достал уже, иди выпей майкопского и разберись со своим Казахстаном, а после научись читать что тебе пишут.
Крупный российский производитель электроники испытывает сложности с восстановлением работы после удара ВСУ
Nvidia&Intel Hater
18:28
так сохраняешь же профиль.ты чего
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Добрый день
18:27
Читай внимательней.
Крупный российский производитель электроники испытывает сложности с восстановлением работы после удара ВСУ
Китя
18:27
Да настраивал. Потом выходит новый БИОС и все настройки слетают вот и забил на них.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Мамука Шешашвили
18:27
Значит вы, подтверждает, что у вас только лично-шкурно-эгоистичные позывы?
Крупный российский производитель электроники испытывает сложности с восстановлением работы после удара ВСУ
FelsheR-RU
18:26
То есть для гейропы - вы до последнего украинца и москаляку на гиляку, а РФ - мы неожиданно братья - только не бомбите. Ты бы определился горыныч. Обычное хохло-гейское заговаривание зубов!
Крупный российский производитель электроники испытывает сложности с восстановлением работы после удара ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем