Одной из главных особенностей Galaxy Z Fold Special Edition стала мощная камера с разрешением 200 мегапикселей.

Южнокорейский технологический гигант Samsung выпустил новую специальную версию своего флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold, которая доступна для предварительного заказа исключительно на рынке Южной Кореи. Новая улучшенная модель стала своеобразным жестом благодарности поклонникам серии Galaxy Foldable, и её основная фишка — рекордно тонкий корпус. Однако высокая стоимость устройства — порядка 2 000 долларов — является серьёзным аргументом в пользу того, что новинка придётся по душе лишь самым преданным фанатам бренда.

На первый взгляд, отличия от стандартной версии Galaxy Z Fold 6 могут показаться несущественными, но при внимательном рассмотрении становится очевидно, что именно в этих мелочах и кроется главная изюминка. Специальная версия отличается от всех предыдущих моделей своей рекордной тонкостью: в разложенном состоянии её толщина составляет всего 4,9 мм, а в сложенном — 10,6 мм. Для сравнения, даже один из главных конкурентов на рынке складных устройств, Google Pixel 9 Pro Fold, при толщине 5,1 мм проигрывает новинке от Samsung. Хотя лидером по этому показателю остаётся Honor Magic V3 с его 4,4 мм, Samsung почти догнала его.

Кроме того, по сравнению с предыдущей версией Galaxy Z Fold 6, новая модель получила слегка увеличенный экран. Основной дисплей разворачивается до 7,99 дюйма, что делает его самым большим среди всех складных смартфонов Samsung. Внешний экран также "подрос" — его диагональ увеличилась до 6,5 дюйма, что улучшает удобство использования устройства в закрытом состоянии.

Однако чтобы достичь такой тонкости и вместить столь внушительные экраны, Samsung пришлось пойти на определённые жертвы. Самая значимая из них — отсутствие поддержки стилуса S Pen. Это связано с тем, что для работы стилуса необходим дополнительный дигитайзер в экране, который бы увеличил толщину устройства. В условиях борьбы за каждый миллиметр компания решила отказаться от этой функции, чтобы сохранить компактные размеры, одновременно выделив место для улучшенной системы камер.

Складные устройства традиционно уступали по качеству камер обычным смартфонам из-за ограничений конструкции, но в специальной версии Galaxy Z Fold ситуация изменилась. Samsung оснастила новинку 200-мегапиксельной основной камерой, аналогичной той, что используется в премиальной модели Galaxy S24 Ultra. Это значительное улучшение, учитывая, что ранее камеры в складных смартфонах были одной из их слабых сторон. Помимо этого, устройство оснащено 12-мегапиксельной сверхширокой камерой и 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, что тоже приятно выделяет его на фоне конкурентов.

Специальная версия Galaxy Z Fold обойдётся покупателям в Южной Корее в 2 789 600 корейских вон, что эквивалентно примерно 2 021 доллару США. Это заметно дороже, чем стандартная версия Galaxy Z Fold 6, которая на американском рынке стоит около 1 800 долларов. За дополнительные 200 долларов пользователи получают не только увеличенные размеры экрана и самую тонкую складную конструкцию от Samsung, но и улучшенные характеристики: 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Такие изменения и тенденции к уменьшению толщины устройства могут стать предвестником того, что нас ждёт с выходом Galaxy Z Fold 7 в следующем году. Samsung, вероятно, продолжит работать над повышением удобства использования и улучшением камеры, чтобы выделиться на фоне растущей конкуренции со стороны китайских брендов и второго поколения складных устройств от Google.