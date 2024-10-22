При мощности всего 65 Вт он может стать новым лидером по соотношению цена/производительность.

Две недели назад Intel представила новую линейку процессоров Core Ultra 200 на базе архитектуры "Arrow Lake". Как обычно, первыми на рынок выйдут чипы K-серии, которые предназначены для энтузиастов и любителей разгона благодаря разблокированному множителю частоты. Однако вскоре за ними появятся и процессоры без суффикса «K» — более доступные модели, которые нельзя разгонять, и которые нацелены на массовый рынок. И вот в преддверии скорого старта продаж, в сети появился первый тест флагманского процессора из этой линейки — Core Ultra 9 285, который продемонстрировал неожиданно высокую производительность для устройства с таким низким энергопотреблением.

На данный момент Core Ultra 9 285 официально ещё не был анонсирован Intel, но его результаты уже появились в базе данных Geekbench. Чип оснащен 24 ядрами и потоками, как и версия K, но с небольшим снижением максимальной частоты — 5,6 ГГц против 5,7 ГГц у K-серии. При этом его базовая частота значительно ниже — 2,5 ГГц по сравнению с 3,7 ГГц у K-версии. Главное отличие обычной 285 версии — энергопотребление. Оно составляет всего 65 Вт, что почти в два раза меньше, чем у модели с суффиксом «K», которая потребляет 125 Вт. Это важное преимущество для пользователей, которым необходима высокая энергоэффективность.

Однако даже с таким заметным снижением тактовой частоты Core Ultra 9 285 удивил своей производительностью. В многопоточных тестах он показал результаты, сопоставимые с Core i9-14900K, несмотря на меньшее количество потоков — 24 против 32. Это действительно неожиданно, поскольку в таких задачах обычно важно именно количество потоков. Более того, в одноядерных тестах процессор оказался быстрее Core i9-14900KS, который имеет впечатляющую частоту в 6 ГГц. Высокая одноядерная производительность особенно ценна в играх и при выполнении легких задач, где ключевую роль играют именно высокие тактовые частоты отдельных ядер.

Базовая тактовая частота Core Ultra 285 на 1,2 ГГц ниже, чем у аналога серии K. Источник: Geekbench

И хотя Core i9-14900K всё ещё остаётся лидером по общей производительности, его высокий уровень энергопотребления требует более мощного охлаждения, что может стать проблемой для некоторых систем.

Официальный выпуск процессоров K-серии Core Ultra 200 запланирован на 24 октября. Однако сроки появления обычных моделей пока неизвестны. Вероятно, они будут представлены в начале 2025 года на ежегодной выставке CES, что соответствует традиционному графику Intel. Например, для предыдущего поколения Raptor Lake компания анонсировала чипы K-серии в октябре, а массовые версии — в январе. Аналогичный подход, скорее всего, будет применён и к линейке Arrow Lake.

Хотя процессоры без суффикса «K» обычно не пользуются большой популярностью среди энтузиастов из-за отсутствия возможности разгона, Core Ultra 9 285 может заинтересовать владельцев компактных систем, где важно низкое энергопотребление и высокая производительность при ограниченных возможностях охлаждения. Тем не менее, на основании одного теста сложно вынести окончательный вердикт. Окончательная оценка будет возможна только после независимых тестирований от различных изданий и экспертов.

Таким образом, Core Ultra 9 285 Non-K имеет все шансы стать достойным выбором для тех, кто ищет мощное, но энергоэффективное решение без необходимости установки громоздкого охлаждения.