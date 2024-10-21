Этот автономный разведывательный автомобиль напоминает уменьшенную версию Cybertruck.

Американская компания L3Harris, известный разработчик оборудования для вооруженных сил и правоохранительных органов США, представила свою последнюю разработку — автономный разведывательный автомобиль Diamondback. Этот новый беспилотный аппарат, обладающий возможностями наблюдения и управления несколькими воздушными дронами, был продемонстрирован на ежегодной конференции Ассоциации армии США.

Автономный робот Diamondback своим внешним видом напоминает уменьшенную версию популярного Cybertruck, но выделяется угловатым, серым корпусом и передовыми технологиями, которые обеспечивают ему уникальные функции. Одной из ключевых особенностей этого автомобиля является система оптического обнаружения целей, которая в сочетании с радиоканалом прямой видимости (HCLOS) и радиоканалом вне прямой видимости (BLOS) позволяет эффективно вести наблюдение за объектами на больших расстояниях.

Новая технология auto-PACE от L3Harris, которая интегрирована в систему связи, отвечает за постоянную передачу данных, обеспечивая бесперебойную связь с центром управления даже в сложных условиях. Система автоматически переключает каналы связи между разными спутниковыми системами, что минимизирует вероятность перебоев в передаче информации.

Одним из главных преимуществ Diamondback является его способность управлять сразу несколькими дронами. Его передовой многофункциональный комплекс позволяет получать разведывательные данные не только с самого автомобиля, но и с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что значительно расширяет зону охвата и повышает оперативную осведомленность. Использование нескольких дронов одновременно даёт возможность вести наблюдение в различных зонах, обеспечивая более полную картину оперативной обстановки.

Технология автономного управления, разработанная совместно с компанией Overland AI, позволяет Diamondback анализировать окружающую среду в режиме реального времени, определяя оптимальные маршруты для передвижения. Это особенно важно при выполнении миссий в сложных или опасных условиях. Кроме того, система антиглушения для навигации и синхронизации времени (PNT) защищает работу автомобиля от внешних помех, что гарантирует стабильную работу даже в условиях активных противодействий.

Основной задачей Diamondback является замена традиционных пилотируемых машин в условиях, где использование людей связано с высоким риском. Автомобиль может быть использован в качестве первого контакта при возникновении непредвиденных угроз или в ситуациях, где человеческая жизнь подвергается опасности. Его прочная конструкция делает его пригодным для работы в экстремальных условиях, хотя пока неизвестно, оснащён ли он дополнительной защитой, такой как пуленепробиваемые или огнеупорные материалы.

Разработчики Diamondback заявили, что новая модель является важным дополнением к современному арсеналу роботизированных систем, способных выполнять задачи в опасных для человека условиях. Этот автомобиль представляет собой шаг вперед в области автоматизированных военных технологий, предлагая уникальное сочетание возможностей наблюдения, управления и автономного передвижения.

L3Harris продолжает развивать передовые технологии для вооружённых сил США, и Diamondback — яркий тому пример. Благодаря своим инновационным функциям, включая управление дронами и автономную навигацию, этот автомобиль имеет потенциал значительно повысить эффективность военных операций, снижая риск для человеческих жизней.