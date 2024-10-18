Согласно последнему отчёту, США и Великобритания, в силу своей развитой IT-инфраструктуры и активной роли в мировой политике, являются постоянными мишенями для хакеров.

Компания Microsoft, как один из крупнейших игроков на рынке технологий, обладает уникальной способностью отслеживать практически все существующие киберугрозы. К сожалению, последние данные компании указывают на тревожную тенденцию. Команда специалистов Microsoft по кибербезопасности опубликовала отчет, в котором сообщается о возрастающей активности хакеров, действующих от лица различных государств. Их основными целями стали IT-компании, органы государственной власти и образовательные учреждения по всему миру. Из 600 миллионов кибератак, ежедневно направленных на клиентов Microsoft, значительная часть имеет геополитическую подоплеку, хотя многие атаки по-прежнему направлены на получение финансовой выгоды.

Отчет под названием «Цифровая защита» объемом 114 страниц объясняет, что специалисты Microsoft сейчас отслеживают более 1 500 уникальных групп, связанных с киберугрозами, среди которых 300 — это киберпреступные сети, а 600 — группы хакеров, поддерживаемые национальными государствами. Ранее такие хакеры не вызывали больших опасений, но напряженные конфликты в Европе, на Ближнем Востоке, активные действия России, Китая и Северной Кореи способствовали усилению кибератак, связанных с военными действиями. Все эти факторы теперь представляют большую опасность для США.

По словам специалистов, США остаются одной из самых уязвимых стран для кибератак со стороны государственных хакеров. Это объясняется тем, что американские компании широко представлены среди клиентов Microsoft, а также важной ролью страны в разработке новых технологий и участием в глобальных политических процессах. Помимо США и Великобритании, значительная активность хакеров наблюдается в странах с активными военными конфликтами или в зонах повышенной напряженности — это Израиль, Украина, ОАЭ и Тайвань.

Согласно представленным данным, около 25% всех атак, инициированных хакерами от лица недружественных государств, направлены на IT-компании и их продукты, чтобы нарушить работу цепочек поставок или дестабилизировать правительственные операции. В Северной Корее этот показатель достигает 44%. Научные и образовательные учреждения также находятся под ударом — на них приходится около 21% атак, а правительственные агентства получают около 12%. Примечательно, что со стороны России главной целью хакеров являются правительственные структуры. До 33% атак, осуществляемых российскими государственными хакерами, нацелены на правительственные органы Северной Америки и Европы, причем их основной целью является сбор информации, связанной с Украиной. Также внимание было обращено на Японию, которая в последние годы стала одной из главных целей хакеров, из-за своего соседства с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Корпоративный вице-президент Microsoft по вопросам безопасности клиентов Том Берт сообщил, что киберпреступные группировки все чаще вступают в сотрудничество с хакерами, действующими от имени государств, для проведения атак с политическими целями. По его словам, в последнее время такие группировки обмениваются инструментами и методами, что усиливает их эффективность. Microsoft зафиксировала, что правительственные хакеры используют других киберпреступников для проведения операций по сбору данных и финансовой выгоде, при этом применяя те же самые инструменты, что и преступные группы.

В качестве примера Берт привел Северную Корею, которая начала активно использовать программы-вымогатели, включая новый вариант под названием FakePenny, нацеленный на аэрокосмические и оборонные компании. Российские хакеры также передают часть своих шпионских операций известным преступным группировкам для атак на Украину. Иранские хакеры, в свою очередь, сотрудничают с киберпреступниками для кражи данных с израильских сайтов знакомств.