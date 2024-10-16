Главная особенность — продвинутая система жидкостного охлаждения с хитроумно скрытыми каналами для циркуляции жидкости, отводящими тепло от центрального процессора.

Китайская компания Colorful представила необычный игровой компьютер iGame Neptune, который выделяется не столько мощностью, сколько оригинальной системой охлаждения и дизайном. Новая модель объединяет в себе передовые решения в области охлаждения и, как ни странно, не самые свежие комплектующие.

Главная особенность iGame Neptune – его инновационная система охлаждения. Компьютер оснащен интегрированной жидкостной системой охлаждения с оригинальными скрытыми каналами для циркуляции жидкости. Это техническое решение обеспечивает эффективное охлаждение как центрального процессора, так и игровой видеокарты. Примечательно, что 360-миллиметровый радиатор системы охлаждения органично вписан в конструкцию корпуса.

Дизайн iGame Neptune также заслуживает отдельного внимания. Отказавшись от традиционного закрытого корпуса, инженеры Colorful разработали открытую раму из алюминия, обработанную на станке с ЧПУ. Эта рама не только выполняет функцию каркаса, но и служит гигантским радиатором, способствуя дополнительному охлаждению компонентов. Практичность конструкции подчеркивают встроенные ручки, облегчающие транспортировку этого технологического шедевра.

Однако не все так однозначно в новинке от Colorful. Парадоксально, но при всей инновационности системы охлаждения, компьютер комплектуется не самыми современными компонентами. В основе лежит материнская плата на чипсете Intel Z790, которая вскоре уступит место новому поколению на базе Z890. Предполагается использование процессора Intel Core i9-14900K, который также скоро будет заменен более производительными моделями линейки Arrow Lake.

Ситуация с графическим ускорителем аналогична: iGame Neptune оснащен видеокартами серии NVIDIA GeForce RTX 40, которые вскоре уступят место более мощным моделям 50-й серии, которые ожидаются в начале 2024 года на выставке CES. Таким образом, покупатели рискуют приобрести технологически продвинутый, но морально устаревающий продукт.

Отдельного упоминания заслуживает подход к охлаждению остальных компонентов. В то время как процессор и видеокарта получили все преимуществами жидкостного охлаждения, оперативная память и твердотельные накопители довольствуются пассивным охлаждением. Впрочем, учитывая открытую конструкцию корпуса, это решение может оказаться вполне эффективным.

Старт продаж iGame Neptune запланирован на декабрь, что ставит потенциальных покупателей перед непростым выбором. С одной стороны, они получат уникальный продукт с передовой системой охлаждения и впечатляющим дизайном. С другой – рискуют инвестировать в компьютер, который технически устареет почти сразу после покупки.

Выпуск необычного игрового компьютера iGame Neptune поднимает интересный вопрос о балансе между инновационным дизайном и актуальностью комплектующих. Возможно, Colorful стоило бы синхронизировать релиз своего детища с выходом новых поколений процессоров и видеокарт. Тем не менее, сам факт появления такого необычного продукта на рынке свидетельствует о стремлении производителей к экспериментам и поиску новых решений в сфере персональных компьютеров.