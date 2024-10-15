Согласно данным MSI, флагманский процессор 285K потребляет заметно меньше энергии и работает при более низких температурах по сравнению с предшественником, Intel Core i9-14900K.

Компания MSI, известный производитель компьютерных комплектующих, случайно раскрыла данные о грядущих процессорах Intel Core Ultra 200, известных под кодовым названием Arrow Lake. Эта утечка стала первым независимым источником информации о новых процессорах, выход которых ожидается 24 октября.

Главной особенностью Arrow Lake, по словам Intel, является значительное снижение энергопотребления. Теперь это заявление подтвердилось и сторонним производителем. Согласно новым слайдам MSI, которые были оперативно удалены, флагманская модель Core Ultra 285K действительно демонстрирует впечатляющие показатели энергоэффективности и теплоотдачи по сравнению с предшественником - Core i9-14900K.

Интересно, что даже при снятии ограничений по питанию новый процессор демонстрирует значительно более низкие показатели энергопотребления. В режиме максимальной производительности Core Ultra 285K потребляет 349 Вт и нагревается до 77°C, тогда как 14900K в аналогичных условиях достигает 92°C при потреблении 373 Вт.

MSI планирует предоставить пользователям различные профили питания для процессоров Arrow Lake. Для моделей Ultra 5 и Ultra 7 будут доступны "стандартный" и "производительный" режимы, а топовая серия Ultra 9 получит дополнительный "экстремальный" профиль без ограничений по мощности.

Intel, в свою очередь, проявляет необычную сдержанность в оценках производительности новинок. Компания заявляет, что Arrow Lake примерно на 5% уступает 14900K по производительности, но значительно превосходит его по эффективности. В частности, в играх новые процессоры якобы потребляют на 80 Вт меньше при той же частоте кадров.

Стоит отметить, что Arrow Lake не подвержены проблеме Vmin Shift, которая наблюдалась у некоторых моделей Raptor Lake. Это открывает широкие возможности для энтузиастов разгона, позволяя экспериментировать с повышенным напряжением без риска повреждения чипа.

Несмотря на упоминание на слайдах MSI о возможной усовершенствованной версии Arrow Lake, ранее появлялась информация об отмене этих планов. Также остается неясным, будут ли выпущены другие поколения процессоров для нового сокета LGA 1851. Intel пока воздерживается от комментариев по этому вопросу.

В целом, судя по имеющимся данным, Arrow Lake может стать значительным шагом вперед в плане энергоэффективности процессоров Intel. Это особенно важно для пользователей, стремящихся к снижению энергопотребления и тепловыделения своих систем без существенных потерь в производительности.