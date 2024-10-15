Ученые считают Европу наиболее перспективным местом в Солнечной системе для поиска внеземной жизни.

После многолетних задержек и технических сложностей, НАСА наконец-то отправило космический аппарат "Europa Clipper" в космос для исследования одного из самых загадочных объектов Солнечной системы — спутника Юпитера, который, как предполагается, может обладать условиями для жизни.

Запуск состоялся в понедельник, 14 октября, когда ракета Falcon Heavy успешно вывела аппарат на траекторию полёта к Европе. Эта многострадальная миссия столкнулась с множеством препятствий: от бюрократической волокиты до неблагоприятных погодных условий, которые несколько раз мешали запуску космического аппарата. Изначально планировалось отправить аппарат 10 октября, однако приближение урагана "Милтон" вынудило команду НАСА отложить запуск. В итоге космический аппарат был временно помещен в ангар компании SpaceX на мысе Канаверал для пережидания шторма. Когда погода стабилизировалась, прогноз на 14 октября оценивался как на 95% благоприятный, и менее чем за час до старта миссия получила одобрение на заправку топливом.

Официальные американские СМИ сообщают, что запуск был произведён со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди в 19:06 по московскому времени. Ракета Falcon Heavy, оснащённая 27 двигателями Merlin, развила мощность более 2,3 миллиона килограммов, что позволило аппарату преодолеть земную атмосферу. На определённой высоте боковые ускорители отделились от центрального блока, и ракета продолжила полет, оставив позади единственный возвращаемый компонент — защитный обтекатель. После этого вторая ступень ракеты выполнила первый трёхминутный разгон, выводя "Europa Clipper" на курс к Юпитеру.

Хотя сам запуск стал значимым событием, впереди у миссии ещё долгий путь. Ожидается, что "Europa Clipper" доберётся до цели только через пять с лишним лет, и первые пролеты мимо спутника начнутся не раньше 2030 года.

Однако именно эти пролеты предоставят учёным уникальные данные. "Europa Clipper" оснащён множеством передовых инструментов: камеры видимого света, спектрометры, магнитные сенсоры, анализаторы поверхностной пыли и радар, способный проникать сквозь ледяную кору спутника. Основной задачей аппарата станет сбор информации о подповерхностном океане Европы — одном из наиболее вероятных мест в Солнечной системе, где может существовать жизнь. Учёные надеются выяснить, могут ли условия на Европе быть достаточно стабильными для поддержания микробной жизни или иных форм биологических процессов.

Уникальный зонд "Europa Clipper" является инженерным достижением агентства НАСА над которым совместно трудились тысячи людей. По словам Лори Лешин, директора Лаборатории реактивного движения НАСА, над проектом работало более 4000 специалистов из разных областей. Она подчеркнула, что, хотя миссия и является полностью роботизированной, её успех — это результат человеческого стремления к исследованию неизведанных уголков космоса.

Миссия "Europa Clipper" не просто нацелена на сбор научных данных, но и отражает фундаментальное желание человечества расширять границы своего понимания Вселенной. Впереди ещё долгие годы ожидания и кропотливой работы, но каждый новый шаг приближает учёных к разгадке одной из самых интригующих тайн космоса — существует ли жизнь за пределами Земли.