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Fantoci
Инженеры SpaceX успешно словили в воздухе ускоритель Super Heavy после пятого запуска Starship
Пойманный ускоритель – это ключевой элемент концепции многоразового использования мегаракеты Starship.

На протяжении многих лет аэрокосмическая компания SpaceX делала громкие заявления о возможностях мегаракеты Starship. И вот в воскресенье компания Илона Маска сделала важный шаг на пути к выполнению своих обязательств. Ракета Starship была успешно запущена в пятом тестовом полете и в целости достигла Индийского океана. Но самое важное, SpaceX впервые "поймала" первую ступень Super Heavy с помощью специальных механических рук на стартовой площадке, что является невероятно сложным маневром и ранее никогда не осуществлялось в истории аэрокосмической инженерии и приблизило Starship к эре многоразовых космических аппаратов.

Предыдущие тестовые запуски Starship не обходились без проблем. Например, во время первого испытания ракета и её носитель не смогли отделиться друг от друга, что привело к вынужденному уничтожению аппарата. Тем не менее, каждый последующий запуск приносил положительные результаты. Четвёртый тестовый полёт продемонстрировали точное попадание в заданные точки приводнения как для корабля, так и для его носителя. Это вселило в инженеров SpaceX уверенность для проведения ещё более амбициозного эксперимента — попытки поймать возвращающуюся ступень.

Пятый запуск состоялся с космодрома SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) долго изучало этот смелый план и выдало компании разрешение всего за сутки до запуска. Ракетный ускоритель Super Heavy, оснащённый 33 двигателями Raptor, оторвался от земли и, проработав более двух минут, отделился от ракеты Starship. Затем космический корабль с помощью шести двигателей успешно вышел в космос, после чего направился к месту приводнения в Индийском океане.

Самой важной частью миссии стало возвращение первой ступени ракеты. Она использовала три из своих 33 двигателей для точного спуска и мягкой посадки на стартовую башню "Мегазилла". В решающий момент выдвинулись специальные механические "руки", которые аккуратно словили носитель, оставив его в висячем положении над землёй. SpaceX планирует повторно использовать такие ракеты в будущем, но этот конкретный экземпляр, вероятно, будет разобран для анализа с целью улучшения следующих тестов.


Данная миссия является важным шагом в разработке ракеты Starship, которая должна стать не только самой мощной в мире, но и полностью многоразовой. Её возможности по грузоподъёмности значительно превышают те, что предоставляет Falcon 9. Если проект завершится успешно, Starship сможет заменить даже такие крупные ракеты, как NASA SLS. Илон Маск не раз говорил о том, что Starship будет использоваться для колонизации Марса и лунных миссий, хотя некоторые его заявления о сроках пока остаются слишком оптимистичными.

В компании SpaceX пока не раскрывают подробности о следующем запуске Starship, однако известно, что FAA уже разрешила повторение этой миссии. В то же время SpaceX, скорее всего, внесёт коррективы в планы, исходя из принципа итеративного подхода к разработке. Несмотря на успех пятого полёта, перед командой стоит ещё множество задач, требующих решения.

После запуска администратор NASA Билл Нельсон поздравил SpaceX и подчеркнул, что продолжающиеся тесты откроют дорогу для более смелых миссий. Одним из ключевых проектов, для которых разрабатывается Starship, является программа Artemis — миссия NASA по высадке астронавтов на Луну. NASA заключило контракт со SpaceX на сумму $4 миллиарда для создания двух модифицированных кораблей Starship, которые будут использоваться в качестве посадочной системы для доставки астронавтов на лунную поверхность и возвращения их на капсулу Orion.

Однако для выполнения миссий Artemis компании SpaceX предстоит провести ещё множество тестов и отработать сложные технологические процессы, такие как дозаправка в космосе и стыковка. На орбиту потребуется доставить большое количество топлива для посадочных операций, и SpaceX только начала испытывать эти ключевые элементы. Будущие запуски, скорее всего, будут включать длительное пребывание Starship на орбите для проведения подобных экспериментов.

#илон маск #spacex #starship #super heavy
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