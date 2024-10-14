Идея разработки такого робота возникла из желания объединить человеческое творчество и точность машин.

В Германии состоялось историческое событие, объединившее искусство и современные технологии. В Дрездене, городе с богатыми музыкальными традициями, состоялась премьера необычного концерта: впервые в истории симфоническим оркестром управлял трехрукий робот-дирижер. Этот уникальный механизм, разработанный в сотрудничестве с Дрезденским техническим университетом, представляет собой конструкцию с тремя независимо движущимися "руками". Каждая из них оснащена дирижерской палочкой, внешне напоминающей футуристическое оружие из научно-фантастических фильмов. Однако эти "световые мечи" служат не для боя, а для создания музыки.

Разработчики сообщили, что музыкальный робот состоит из трёх независимых манипуляторов, каждый из которых удерживает дирижёрскую палочку, напоминающую световой меч из «Звёздных войн». Эти «руки» могут двигаться автономно, что позволяет роботу одновременно руководить несколькими частями оркестра. В своих первых выступлениях он управлял музыкантами "Dresdner Sinfoniker", и исполнил два произведения, одно из которых было специально написано для демонстрации возможностей этой машины.

Робот обучен распознавать ритм и задавать динамические акценты, что позволяет ему эффективно взаимодействовать с музыкантами. В премьере произведения «Шедевр полупроводников», созданного композитором Андреасом Гундлахом, робот продемонстрировал способность одновременно координировать три оркестровые группы. Это не под силу ни одному человеку, поскольку обычный дирижёр использует лишь две руки, тогда как у робота — три.





Андреас Гундлах, композитор и пианист, выступивший инициатором этого проекта, пояснил, что идея создания такого робота родилась благодаря исследователям из Технического университета Дрездена, которые занимаются разработкой так называемых «коботов» — роботов, предназначенных не для замены людей, а для совместной работы с ними. Процесс создания и обучения робота-дирижёра занял около двух лет и был выполнен в тесном сотрудничестве с учёными университета.

Кропотливая работа над новой машиной и ее последующее обучение позволили Гундлаху по-новому взглянуть на сложность и изящество человеческих движений. Он отметил, что создание естественных и эстетичных движений для робота стало одним из самых трудоёмких этапов. Чтобы оркестр мог правильно воспринимать сигналы машины, её манипуляторы пришлось настроить на определённые траектории и темп движения.

Помимо «Шедевра полупроводников», робот-дирижёр также продирижировал произведение Виланда Рейссмана под названием «#kreuzknoten». Во время исполнения этого произведения музыканты играли одновременно в нескольких темпах, что потребовало от робота исключительной координации, позволяющей ему задействовать сразу несколько «рук» для управления разными секциями оркестра.

Этот эксперимент с участием робота-дирижёра не только демонстрирует технические возможности современной робототехники, но и даёт повод задуматься о новых формах взаимодействия между людьми и машинами в творческой среде.