Ресурс, позволяющий заглянуть в прошлое интернета и увидеть удаленный или измененный контент, сейчас недоступен из-за мощных DDoS-атак.

Интернет – это постоянно развивающаяся цифровая экосистема, в которой уживаются как лучшие, так и худшие проявления человеческой деятельности. Известный проект Internet Archive, стремящийся сохранить максимальное количество полезной информации, предоставляет пользователям возможность находить удалённые или изменённые материалы. Однако из-за недавних событий доступ к этому важному ресурсу был временно приостановлен.

На этой неделе гигантский архив подвергся серии DDoS-атак, которые, на первый взгляд, удалось выдержать. Но уже на следующий день хакеры вернулись, усилив свои действия и совершив утечку данных. В результате взлома оказались скомпрометированы миллионы учётных записей. Спустя несколько дней Internet Archive подтвердил факт утечки, отметив, что атаки продолжаются и мешают восстановлению работы сервиса, включая популярную функцию Wayback Machine, которая позволяет просматривать сохранённые версии сайтов.

Согласно заявлению основателя проекта Брюстера Кэйла, команда предпринимает все усилия для восстановления работы сайта. Однако основная задача на данный момент — обеспечить безопасность данных, даже если это временно затрудняет доступ к архиву. Кэйл также сообщил, что на главной странице архива появилось насмешливое сообщение, которое было связано с использованием уязвимой JavaScript-библиотеки. Библиотека была отключена для предотвращения дальнейших инцидентов.

Наибольшую угрозу представляет утечка данных, которая затронула около 31 миллиона пользователей. Хакеры смогли получить доступ к учётным записям ещё в сентябре, но информация о взломе стала известна только сейчас. Украденные данные включают адреса электронной почты, имена пользователей и хеши паролей, зашифрованные с помощью алгоритма bcrypt. Хотя эта технология обеспечивает относительно высокую степень защиты, риск взлома возможен. Известный сайт Have I Been Pwned, специализирующийся на отслеживании утечек данных, получил копию похищенной информации и отметил, что 54% этих аккаунтов уже ранее подвергались взломам. Это хорошее напоминание пользователям о важности использования уникальных паролей для разных сервисов.

Ответственность за атаку взял на себя пользователь платформы X (бывший Twitter) под ником Sn_darkmeta, сообщает инсайдер. В своём заявлении он утверждает, что нападение на Internet Archive было совершено в ответ на принадлежность архива к США, правительство которого, по его мнению, поддерживает геноцид, связанный с действиями Израиля.

Многие пользователи платформы поспешили указать на ошибочность утверждений хакера: Internet Archive — это некоммерческая организация, которая не имеет никакого отношения к правительству США. Позднее Sn_darkmeta опубликовал видео на русском языке с английскими и арабскими субтитрами, в котором снова взял на себя ответственность за атаку, связав её с конфликтом в Газе. Аккаунт хакера продолжает оставаться активным на платформе X на момент публикации этой статьи.