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Microsoft представила обновлённый интерфейс Windows Hello с упрощённой системой ключей доступа
Для обеспечения максимальной защиты Windows использует сквозное шифрование и аппаратный модуль TPM (Trusted Platform Module), который есть во многих современных компьютерах и отвечает за безопасность на аппаратном уровне.

В Windows 11 появится удобный и безопасный способ вход в аккаунт, который не требует необходимости запоминания сложного пароля. Компания Microsoft анонсировала кардинальное обновление системы аутентификации в Windows 11, представив инновационную технологию ключей доступа (passkeys). Эта усовершенствованная функция призвана не только упростить процесс входа в систему, но и значительно повысить уровень защиты пользовательских данных.

Ключи доступа - это принципиально новый подход к аутентификации, который позволяет отказаться от традиционных паролей. Вместо запоминания сложных комбинаций символов, пользователи смогут подтверждать свою личность с помощью биометрических данных или PIN-кода. Это не только удобнее, но и существенно безопаснее: в отличие от паролей, которые можно подсмотреть или взломать, биометрические данные уникальны и практически не поддаются подделке.

Ключевые особенности обновления:

  1. Интеграция сторонних провайдеров: компания Microsoft заключила партнерство с лидерами индустрии управления паролями, такими как 1Password и Bitwarden. Это позволит пользователям использовать свои ключи доступа на всех устройствах, независимо от платформы.
  2. Обновленный интерфейс Windows Hello: разработчики Microsoft полностью переработали пользовательский интерфейс для создания и управления ключами доступа. Теперь процесс настолько интуитивен, что даже неопытные пользователи смогут легко освоить новую технологию.
  3. Синхронизация через учетную запись Microsoft: пользователи получат возможность сохранять свои ключи доступа в облаке и синхронизировать их между всеми устройствами с Windows 11. Это обеспечит беспрецедентный уровень удобства и мобильности.
  4. Усиленная защита данных: Microsoft подчеркивает, что все ключи доступа защищены сквозным шифрованием и хранятся в защищенном модуле TPM (Trusted Platform Module) устройства. Это гарантирует максимальную безопасность даже в случае компрометации устройства.

Внедрение ключей доступа - это не просто очередное обновление, а фундаментальный сдвиг в подходе к цифровой безопасности. Microsoft стремится создать экосистему, в которой сложные пароли станут пережитком прошлого, а процесс аутентификации будет одновременно более защищенным и удобным для пользователя.

Компания планирует поэтапное внедрение новой технологии. Сначала обновление будет доступно участникам программы Windows Insider, что позволит провести тщательное тестирование и отладку. После успешного периода испытаний функция станет доступна всем пользователям Windows 11.

Для тех, кто хочет узнать больше о будущем цифровой безопасности, Microsoft готовит серию подробных презентаций в рамках конференции Authenticate 2024. Эксперты компании поделятся глубоким анализом технологии и расскажут о перспективах ее развития.

Переход на ключи доступа знаменует новую эру в области компьютерной безопасности. Microsoft не просто следует тренду - она активно формирует будущее, в котором защита данных пользователей становится приоритетом, не жертвуя при этом удобством использования. Это смелый шаг, который может изменить наше представление о цифровой идентификации и безопасности в целом.

#microsoft #windows 11 #windows hello
Источник: blogs.windows.com
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Microsoft упростила использование ключей доступа в Windows 11
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