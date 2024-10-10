Анализ образцов марсианских пород показал, что на Марсе происходили частые и резкие перепады климата: периоды, когда на поверхности существовала жидкая вода, чередовались с длительными засухами.

Современный Марс - это безжизненная пустыня, покрытая радиоактивным грунтом. Но согласно широкораспространённой гипотезе Красная планета не всегда была такой. Ученые долгое время предполагали, что в далеком прошлом она могла быть более гостеприимной, с обширными водоемами на поверхности. Впрочем новейшие данные, полученные марсоходом "Curiosity", рисуют совершенно иную картину.

Вместо стабильного влажного климата, Марс, вероятно, переживал резкие перепады между влажными и сухими периодами. Эти климатические "качели" могли сделать планету еще более неблагоприятной для зарождения жизни, чем считалось ранее. Парадоксально, но именно такие условия способствовали образованию богатых углеродом минералов, которые теоретически необходимы для возникновения живых организмов.

Марсоход "Curiosity" исследует кратер Гейла уже более десяти лет. За это время марсоход собрал уникальные данные о геологической истории планеты. Особый интерес представляют карбонатные минералы, обнаруженные в породах кратера. Эти соединения могут многое рассказать об условиях, в которых они формировались, включая температуру и кислотность древних марсианских вод.

Группа ученых из Центра космических полетов Годдарда провела тщательный анализ изотопного состава углерода и кислорода в этих карбонатах. Для этого использовался сложный инструмент SAM (Sample Analysis at Mars), способный нагревать образцы до экстремальных температур и анализировать выделяющиеся газы.

Результаты оказались неожиданными. Содержание тяжелых изотопов углерода-13 и кислорода-18 в марсианских породах значительно превышает земные показатели. Это говорит о том, что вода на древнем Марсе испарялась с невероятной скоростью.

Нынешний вид Красной планеты.

Дэвид Бертт, руководитель исследования, отмечает: "Изотопный состав карбонатов указывает на экстремальное испарение. Вероятно, эти минералы формировались в условиях, где жидкая вода могла существовать лишь непродолжительное время".

Ученые выдвинули две теории, объясняющие полученные данные. Первая предполагает образование карбонатов в сверхсоленых водоемах при температурах ниже обычной точки замерзания. Вторая теория описывает серию быстрых циклов увлажнения и высыхания поверхности. Вероятнее всего, реальность представляла собой комбинацию обоих вариантов.

Важно понимать, что эти выводы основаны на данных, полученных в одном конкретном месте - кратере Гейла. Однако они могут указывать на глобальную тенденцию. Если эта гипотеза верна, то периоды, когда Марс был потенциально пригоден для жизни, были гораздо короче, чем считалось ранее.

Тем не менее, даже такие экстремальные условия не исключают полностью возможность существования жизни на древнем Марсе. На Земле известны микроорганизмы, способные выживать в самых неблагоприятных средах. Возможно, марсианская жизнь (если она существовала) могла найти убежище под поверхностью планеты или адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

Эти открытия подчеркивают важность дальнейших исследований Красной планеты. Каждый новый фрагмент данных приближает нас к разгадке тайны марсианского прошлого и помогает лучше понять историю нашей Солнечной системы в целом.