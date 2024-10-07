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Ураган Хелен разрушил город в США, где добывается до 90% кварца, используемого в полупроводниках
Стихия практически парализовала небольшой городок Спрус-Пайн в Северной Каролине, имеющий стратегическое значение для производства полупроводников.

Разрушительное стихийное бедствие в США поставило под угрозу производство важнейшего компонента современной электроники. Небольшой городок в горах Северной Каролины, где добывается редкий вид кварца для производства микрочипов, серьезно пострадал от наводнения, вызванного ураганом Хелен.

В живописных горах Аппалачи расположен городок Спрус-Пайн, население которого едва превышает две тысячи человек. Однако именно здесь сосредоточено производство стратегически важного сырья для мировой электронной промышленности – высокочистого кварца (HPQ). Два предприятия этого города, Sibelco и Quartz Corp, обеспечивают практически весь мировой объем поставок этого ценного материала.

Для справки, высокочистый кварц – это не совсем обычный минерал, который можно найти в любых горах. Месторождения в Спрус-Пайн уникальны по своим характеристикам. Добываемое здесь сырье проходит сложную обработку и становится основой для:

  • Кремниевых пластин в микропроцессорах
  • Компонентов систем машинного обучения
  • Элементов солнечной энергетики
  • Множества других высокотехнологичных устройств

Последствия урагана Хелен, признанного сильнейшим после печально известной Катрины, вызывают серьезную тревогу у специалистов. Современная электроника, от смартфонов до суперкомпьютеров и солнечных батарей, критически зависит от поставок высокочистого кварца. Его добыча — сложный технологический процесс, требующий специального оборудования и высокой квалификации персонала. Восстановление производства в Спрус-Пайн может занять значительное время, что приведет к перебоям в поставках HPQ и, как следствие, к росту цен на электронику и задержкам в выпуске новых продуктов. В условиях растущего спроса на полупроводники, подстегиваемого развитием искусственного интеллекта и других передовых технологий, даже временный дефицит кварца способен вызвать серьезные проблемы в мировой экономике. Эксперты уже бьют тревогу, предсказывая возможный каскадный эффект для всей технологической цепочки. Ураган Хелен наглядно продемонстрировал уязвимость высокотехнологичных отраслей перед лицом природных катаклизмов и подчеркнул необходимость диверсификации источников сырья. Пока сложно оценить полный ущерб, нанесенный ураганом, но нарушение поставок HPQ из Спрус-Пайн, несомненно, станет одним из самых серьезных его последствий.

Сообщается, что ситуация находится под пристальным вниманием как американских властей, так и крупнейших технологических компаний мира. Восстановление работы предприятий и инфраструктуры региона становится задачей международного значения. При этом точные сроки возобновления полноценной добычи пока неизвестны – специалистам еще предстоит оценить реальный масштаб ущерба.

В условиях растущего спроса на электронные компоненты и развития технологий искусственного интеллекта даже краткосрочный перебой в поставках высокочистого кварца может иметь серьезные последствия для глобальной технологической индустрии.

#сша #полупроводниковая промышленность #ураган хелен
Источник: wccftech.com
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