По данным китайских источников, причиной такого решения стало существенное превышение предложения над спросом.

В мире графических процессоров назревают интересные события. По данным китайского инсайдерского ресурса Board Channels, компания Nvidia приняла решение на две недели ограничить поставки своих популярных видеокарт RTX 4060 и 4060 Ti партнерам-производителям. Эта новость вызвала небывалую шумиху в игровом сообществе и среди экспертов рынка, ведь речь идет о моделях, которые совсем недавно взлетели на вершины чартов популярности.

Согласно последнему опросу пользователей платформы Steam, RTX 4060 и 4060 Ti уверенно заняли второе и четвертое места соответственно, а мобильная версия 4060 расположилась между ними на третьей позиции. Такой успех среди геймеров делает решение Nvidia еще более неожиданным.

Что стоит за этим шагом? Эксперты полагают, что основная причина - желание компании сбалансировать спрос и предложение. Несмотря на растущую популярность, на складах, возможно, скопились излишние запасы этих видеокарт. Ограничивая поставки, Nvidia стремится избежать затоваривания рынка и сохранить цены на нынешнем уровне.

Интересно, что компания не стала выпускать популярную модификацию Super для линейки 4060 в этом году. Это может свидетельствовать об удовлетворенности Nvidia текущими показателями продаж. Однако рынок графических процессоров динамичен, и ситуация может быстро меняться.

Стоит отметить, что подобные "маневры" с поставками - не редкость в индустрии. AMD, главный конкурент Nvidia, по слухам, также отложила выпуск своего нового поколения видеокарт RDNA 4. Причина, опять же, может крыться в избытке предложения на рынке.

Что это значит для потребителей? В краткосрочной перспективе дефицита RTX 4060 и 4060 Ti не ожидается. Однако если ограничение поставок затянется, это может привести к небольшому повышению цен на эти модели.

Говоря о будущем, многие задаются вопросом: не готовит ли Nvidia почву для выпуска следующего поколения видеокарт? Однако эксперты считают такой сценарий маловероятным. Традиционно компания сначала выпускает флагманские модели, и лишь спустя несколько месяцев представляет карты среднего сегмента. Если предположить, что анонс серии RTX 50 состоится на выставке CES в январе 2025 года, то RTX 5060 вряд ли появится раньше весны того же года.

Подводя итоги, можно сказать, что действия Nvidia отражают общую ситуацию на рынке графических процессоров, где предложение сейчас превышает спрос. Компания стремится гибко реагировать на изменения рынка, балансируя между удовлетворением потребностей пользователей и поддержанием здоровой экономики производства. Остается следить за развитием событий и ждать, как эта ситуация повлияет на будущие релизы и ценовую политику в сегменте видеокарт.