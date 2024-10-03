AMFM2 совместима с играми, использующими DirectX 11, 12, Vulkan и OpenGL, и легко включается/выключается в настройках драйвера.

Компания AMD продолжает активно совершенствовать собственную версию технологии генерации кадров. Ранее эта функция предлагалась только в тестовом режиме, однако теперь она стала полноценной частью стабильных драйверов Adrenalin версии 24.9.1, сертифицированных WHQL. Благодаря этому пользователи, обновившие драйверы на своих компьютерах, смогут использовать эту технологию в множестве современных игр.

Последнее обновление включает усовершенствованный инструмент AMD Fluid Motion Frames 2 (AMFM2), который позволяет повышать количество кадров в играх, использующих DirectX 11, DirectX 12, Vulkan или OpenGL. Технология поддерживается на видеокартах Radeon серий 6000 и 7000, а также на некоторых мобильных процессорах Ryzen с интегрированной графикой. Более того, AMFM2 является частью комплекса инструментов AMD HYPR-RX, который позволяет пользователям с помощью одного клика оптимизировать производительность. Этот пакет также включает технологии FSR (повышение разрешения) и AMD Anti-Lag для снижения задержек.

Однако следует учитывать, что максимальный эффект от использования генерации кадров возможен только в играх, где разработчики реализовали поддержку FSR. Это значит, что производительность может варьироваться от игры к игре. AMD утверждает, что в некоторых играх с поддержкой AMFM2 можно получить прирост производительности до 2,5 раз. Например, такие результаты были продемонстрированы в играх Baldur's Gate 3 и F1. Однако отсутствие более широкого перечня игр для демонстрации может вызывать вопросы, особенно среди пользователей, ожидающих подтвержденных данных для других популярных проектов.

Одним из ключевых преимуществ технологии AMD по сравнению с аналогом от Nvidia является ее более широкая совместимость. Генерация кадров в видеокартах AMD встроена в драйверы, что позволяет ей работать в большинстве современных игр без необходимости внесения изменений со стороны разработчиков. В то время как Nvidia ограничивает использование своей передовой технологии только новейшими видеокартами 40 серии, AMD предлагает поддержку даже для устройств предыдущих поколений, что делает технологию доступной более широкой аудитории.

Кроме того, технология AMFM2 предлагает два режима — «производительность» и «качество», что предоставляет пользователям больше гибкости в выборе между максимальным количеством кадров и визуальной составляющей. В то время как у Nvidia подобные функции активируются только в формате «включить/выключить», решение от AMD дает больше настроек для тонкой оптимизации.

Таким образом, AMD делает уверенные шаги в развитии технологий улучшения графической производительности, расширяя возможности своих драйверов и предлагая решения, доступные для более широкого круга пользователей.