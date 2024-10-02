Уже в ближайшие недели владельцы устройств на Android и iOS по всему миру получат доступ к десяти новым фильтрам и такому же количеству фонов.

В ближайшем обновлении мессенджера WhatsApp видеозвонки станут более интересными и разнообразными за счет добавления новых фильтров и фонов. Эти нововведения, ориентированные на создание творческой и непринужденной атмосферы, будут отличаться от формальных опций, которые обычно используют в корпоративных приложениях для видеоконференций.

Компания Meta*, владеющая WhatsApp, объявила, что в течение нескольких недель пользователи Android и iOS по всему миру получат доступ к 10 новым фильтрам и 10 фонам. Чтобы воспользоваться этими функциями, достаточно нажать на значок «Эффекты» в правом верхнем углу экрана во время видеозвонка. Это новшество будет доступно как для индивидуальных, так и для групповых видеочатов.

Ключевые нововведения включают:

Галерею фильтров: от классического черно-белого до футуристического "Призматического света", каждый сможет подобрать эффект под настроение разговора. Виртуальные фоны: теперь необязательно наводить порядок в комнате перед важным звонком – выберите уютную "Гостиную" или стильный "Офис" одним нажатием. Функцию "Ретушь": мгновенное улучшение внешнего вида без необходимости долгой подготовки к видеовстрече. Режим "Улучшение при слабом освещении": качественная картинка даже в неидеальных условиях.

Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, уже продемонстрировал некоторые из этих функций в своём канале на WhatsApp.

Помимо фильтров и фонов, в обновлении появятся и две дополнительные функции: «Улучшение изображения» (Touch Up) и «Низкая освещённость» (Low Light). Первая опция позволит пользователям делать изображение более чётким и сглаживать недостатки, а вторая – улучшать качество видео в условиях недостаточного освещения, что особенно полезно при звонках в вечернее время или в тёмных помещениях.

Meta пока не указала точную дату выпуска этих нововведений, однако пообещала, что обновление станет доступным для всех пользователей «в ближайшие недели». Чтобы воспользоваться новыми функциями сразу после их появления, важно регулярно обновлять приложение до последней версии.

Добавление фильтров и фонов для видеозвонков — это не просто очередная функция. Это часть стратегии Meta по поддержанию актуальности и конкурентоспособности WhatsApp в условиях активного развития других мессенджеров, таких как Facebook Messenger и Instagram. Все эти платформы предлагают не только текстовые сообщения, но и голосовые и видеозвонки с продвинутыми функциями, такими как фильтры, эффекты на базе искусственного интеллекта и инструменты для общения в группах.

Таким образом, новые функции видеозвонков в WhatsApp не только делают процесс общения более живым и увлекательным, но и подчеркивают стремление платформы идти в ногу с современными трендами и потребностями пользователей.

* Компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ.