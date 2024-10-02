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Fantoci
Астрономы обнаружили планету субземного типа всего в 6 световых годах от нас
Barnard b вращается очень близко к своей звезде - на расстоянии всего 2,9 миллиона километров.

Международная команда астрономов обнаружила экзопланету, вращающуюся вокруг звезды Барнарда, ближайшей к нам одиночной звездной системы. Это одна из самых маленьких известных экзопланет, и она находится на расстоянии всего шести световых лет от Земли.

Несмотря на то что сегодня известно о тысячах экзопланет, большинство из них расположено на огромных расстояниях. Однако недавно европейские ученые, проводившие многолетние наблюдения, обнаружили планету в соседней звездной системе — у звезды Барнарда. Это открытие стало особенно важным, поскольку планета, названная Barnard b, является одной из самых маленьких среди известных экзопланет. Ее масса оценивается в диапазоне от 0,17 до 0,32 массы Земли.

Звезда Барнарда, расположенная немного дальше системы Альфа Центавра, находится примерно в шести световых годах от нас. Альфа Центавра — тройная система, в которой уже были обнаружены экзопланеты, но Barnard b выделяется на их фоне своими размерами. По массе она значительно меньше большинства экзопланет, которые мы можем обнаружить с текущими технологиями.

Астрономы сообщили, что звезда Барнарда — это красный карлик, значительно меньше и холоднее нашего Солнца. Но несмотря на это, планета Barnard b расположена слишком близко к своей звезде, чтобы на ней могла существовать жизнь в привычном нам виде. Она находится всего в 2,9 миллионах километров от звезды — в несколько раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. Это означает, что планета получает слишком много тепла, и условия на её поверхности слишком экстремальны для существования жидкой воды.

Звездная карта.

Одной из главных проблем при обнаружении Barnard b стало то, что она не пересекает диск своей звезды с точки зрения наблюдений с Земли. Большинство экзопланет, которые удалось подтвердить, были обнаружены благодаря методу транзитов, когда планета проходит перед своей звездой, блокируя её свет. Однако в случае с Barnard b использовался другой метод — измерение лучевых скоростей. Команда учёных во главе с Хонай Гонсалесом Эрнандесом из Института астрофизики Канарских островов зафиксировала небольшие колебания звезды Барнарда, вызванные гравитационным воздействием планеты. Это стало возможным благодаря применению спектрографа ESPRESSO на "Очень Большом Телескопе" Европейской южной обсерватории.

Звезда Барнарда имеет низкое содержание металлов, что обычно снижает шансы на формирование планет, однако система звезды Барнарда может стать исключением из этого правила. Ученые считают, что рядом с Barnard b могут находиться ещё несколько экзопланет. Они предполагают наличие как минимум трех планет, вращающихся на более удаленных орбитах. Для подтверждения этого предположения потребуются дальнейшие наблюдения, поскольку такие планеты сложнее обнаружить из-за их слабого влияния на звезду.

В будущем для более детального изучения этих экзопланет планируется использовать новый Чрезвычайно Большой Телескоп (ELT) . Его продвинутый спектрограф ANDES позволит астрономам более точно и эффективно наблюдать за далекими планетами, в том числе за теми, что находятся в системе звезды Барнарда.

Открытие Barnard b — важный шаг в изучении ближайших к нам звездных систем. Несмотря на то что эта планета не пригодна для жизни, она является одной из самых малых экзопланет, обнаруженных к настоящему времени. Будущие наблюдения помогут не только лучше понять эту звездную систему, но и, возможно, обнаружить новые миры в ближайших окрестностях нашей Солнечной системы.

#космос #вселенная #экзопланета #barnard b #барнард
Источник: eso.org
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