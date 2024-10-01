Кто бы мог подумать, что захватывающие приключения в фэнтезийных мирах могут принести реальную пользу.

Настольная ролевая игра "Подземелья и Драконы" (Dungeons & Dragons, D&D) и причина в этот раз не в её развлекательной составляющей. Психологи и специалисты по психическому здоровью всё чаще отмечают, что эта настольная ролевая игра становится мощным инструментом для развития социальных навыков, улучшения способности решать проблемы и обучаться новому. Более того, D&D сегодня активно применяется в различных терапевтических программах, включая групповые сеансы.

Для читателей, которые не знакомы с механикой игры, "Подземелья и Драконы" позволяет участникам создавать собственных персонажей, представляющих их фантазийные версии, и погружаться в увлекательные приключения, называемые «кампаниями». Эти кампании организуются ведущим игры — «мастером подземелий», который направляет участников через сюжет. Важно отметить, что персонажи в игре часто дают игрокам возможность проявить черты характера, которые они редко демонстрируют в реальной жизни. Например, можно сыграть харизматичного лидера или решительного воина, даже если в повседневной жизни человек более сдержан. Вначале этот процесс может показаться сложным, особенно для интровертов, но с опытом игроки всё больше увлекаются игрой и её историей.

Один из первых, кто обратил внимание на терапевтический потенциал D&D, был Адам Дэвис — педагог и психотерапевт. Он основал терапевтическую программу Game to Grow, которая использует D&D для работы с детьми и подростками. В интервью BBC в 2017 году Дэвис рассказал о мальчике, который был очень застенчив в реальной жизни, но в игре выбрал роль шумного и неуклюжего дворфа-варвара. Благодаря игре, ребёнок смог попробовать себя в совершенно другой роли и развивать качества, которые ему не свойственны.

Эффективность D&D как терапевтического инструмента подтверждают и другие специалисты. В 2022 году британские психологи провели обзор нескольких исследований, посвящённых использованию этой игры в терапии. Выводы оказались обнадёживающими: D&D может предоставлять «безопасное пространство» для изучения психических расстройств. В одном из случаев подростки, играющие в D&D два раза в неделю на протяжении девяти недель, заметно улучшили уверенность в своих силах и способность справляться со сложными и креативными задачами. В другом случае подросток с диагнозом шизофрения использовал игру как способ выразить и проработать свои эмоции в безопасной среде.

Несмотря на то, что эти результаты пока носят преимущественно экспериментальный характер, многие терапевты продолжают успешно использовать D&D для работы с различными группами пациентов. В Университете Джонса Хопкинса существует группа под названием Social Skills Quest, где участники сначала играют, а затем обсуждают то, что происходило в игре, связывая это с реальными жизненными ситуациями. Многие психологи в США и других странах активно используют D&D для улучшения социальных навыков, решения конфликтов и развития воображения у детей, подростков и взрослых. Например, в Техасе терапевт, работающая с «гиками» и «геймерами», применяет настольные игры, такие как D&D, как основное средство взаимодействия со своими клиентами.

Кэти Лир, консультант из Северной Каролины, отмечает, что игра полезна не только для детей. «Хотя мы привыкли думать, что игры — это только для маленьких, в действительности и подростки, и взрослые нуждаются в игровых переживаниях», — пишет она в своём блоге. По её мнению, D&D предлагает безопасную и увлекательную форму игры, которая помогает взрослым вернуться к детскому чувству радости от игры и получить от этого эмоциональную и когнитивную пользу.

Таким образом, Dungeons & Dragons становится не просто увлекательным развлечением, но и важным инструментом для терапевтической работы, помогая людям всех возрастов развивать важные личностные и социальные навыки.