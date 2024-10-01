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Fantoci
ASUS разогнала Ryzen 9 9950X до 7,55 ГГц на новой материнской плате ROG Crosshair X870E HERO
Для стабильной работы на такой высокой частоте пришлось отключить технологию Simultaneous Multithreading (SMT), чтобы исключить возможные конфликты и обеспечить максимальную производительность всех 16 ядер процессора.

В понедельник команда профессиональных оверклокеров компании ASUS продемонстрировала невероятный потенциал новейшей платформы AMD AM5, достигнув рекордных для компании показателей производительности. Сердцем этой системы стал 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9950X, который удалось разогнать до частоты 7548,68 МГц. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря сочетанию передовых технологий и экстремального охлаждения жидким азотом, позволившего снизить температуру процессора до критических -188 градусов Цельсия.

Главные действующие лица эксперимента - известные в сообществе энтузиастов специалисты SAFEDISK и ELMORE - использовали систему охлаждения на жидком азоте, способную поддерживать температуру процессора на уровне -188 градусов Цельсия. Такой подход позволил преодолеть естественные температурные ограничения и раскрыть истинный потенциал новой архитектуры Zen 5 от AMD.

Для достижения рекордной для AMD частоты (для справки, главный конкурент Intel является абсолютным рекордсменом, i9-14900K разогнали до 9117,75 МГц) экспертам пришлось пойти на ряд технических компромиссов. В частности, была отключена функция одновременной многопоточности (SMT), что позволило всем 16 ядрам процессора 9950X работать на максимально возможных частотах без взаимных помех. Результатом стала стабильная работа системы на частоте 7548,68 МГц - показатель, который ещё недавно казался недостижимым.

Важно отметить роль материнской платы ROG CROSSHAIR X870E HERO в этом достижении. Её продвинутая система питания и эффективное терморегулирование создали идеальную основу для экстремального разгона. Это ещё раз подтверждает, что для достижения выдающихся результатов необходим комплексный подход к формированию аппаратной конфигурации.

Достигнутая частота открыла дорогу к новым рекордам в популярных бенчмарках. Команда ASUS установила мировые рекорды в тестах 7-Zip, Geekbench 3, Cinebench R20 и R23, а также в HWBOT x265 Benchmark 4K. Эти результаты наглядно демонстрируют, как экстремальный разгон трансформируется в реальный прирост производительности в различных сценариях использования.

Интересной деталью эксперимента стало использование операционной системы Windows 10 вместо более новой Windows 11. Это решение, вероятно, связано с недавно обнаруженными проблемами совместимости новейших процессоров AMD Ryzen 9000 серии с последней версией Windows. Данный факт подчеркивает важность тщательного подбора программного обеспечения при работе с передовыми аппаратными решениями.

Достижение ASUS является значительным прорывом в области оверклокинга и подтверждает высокий потенциал платформы AMD AM5, также демонстрирует потенциал современных процессоров и материнских плат. Перед компанией AMD открываются новые перспективы для дальнейшего развития высокопроизводительных систем, которые вдохновили энтузиастов на новые эксперименты.

Для тех, кто хочет увидеть процесс установления рекорда своими глазами, ASUS опубликовала видео, детально показывающее работу команды по достижению предельных возможностей связки AMD Ryzen 9 9950X и ROG CROSSHAIR X870E HERO. Это видео служит не только прямым доказательством достижения, но и учебным пособием для начинающих оверклокеров.


Подводя итог, можно сказать, что новый рекорд ASUS - это не просто большие числа на экране монитора. Это демонстрация технологического прогресса, результат кропотливой работы инженеров и яркий пример того, как далеко может зайти человеческая изобретательность в стремлении раздвинуть границы возможного в мире компьютерных технологий.

#amd #asus #zen 5 #ryzen 9 9950x #rog crosshair x870e hero
Источник: x.com
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