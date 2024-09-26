Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
Компания заверяет, что обновление 0x12B прошло тщательное тестирование и полностью решает проблему нестабильности.

Компания Intel наконец-то разобралась в причинах нестабильной работы своих процессоров линейки Raptor Lake. Эта проблема беспокоила пользователей уже длительное время, и вот теперь производитель чипов заявил о прорыве в ее решении.

За последние месяцы было выпущено несколько патчей, призванных устранить серьезные неполадки. Особенно примечательным было июльское обновление микрокода, которое, как предполагалось, должно было окончательно решить проблему. Однако оно оказалось лишь временной мерой. Сейчас же Intel утверждает, что ей удалось докопаться до корня проблемы, что позволит выпустить финальное обновление микрокода для стабильной работы процессоров Raptor Lake.

На своем официальном сайте Intel опубликовала результаты расследования того, что в компании назвали "нестабильностью сдвига Vmin в Raptor Lake". Если раньше инженеры полагали, что проблема кроется в чрезмерных запросах энергии от материнской платы из-за ошибки в алгоритме микрокода, то теперь они обнаружили истинную причину. Оказалось, что уязвимым местом является схема распределения тактовых сигналов в ядре 1A, которая особенно чувствительна к "возрастному износу" при повышенных напряжениях.

Intel выделила четыре ключевых сценария, приводящих к сдвигу Vmin. Для борьбы с этими проблемами компания уже выпустила два обновления микрокода: 0x125 в июне и 0x129 в августе. Теперь на подходе третье, финальное обновление под номером 0x12B. Оно не только объединит в себе предыдущие патчи, но и решит проблему избыточных запросов напряжения при низких нагрузках и в режиме ожидания. Ожидается, что это обновление станет доступно в октябре, после того как Intel завершит работу с партнерами-производителями материнских плат. Пользователям нужно будет обновить BIOS для установки нового микрокода.

Согласно заявлению Intel, обновление 0x12B прошло все необходимые тесты и работает в рамках заявленных спецификаций. Компания выражает уверенность, что эта версия микрокода наконец-то поставит точку в истории с нестабильностью Raptor Lake.

Интересно, что будущие поколения процессоров Intel - Lunar Lake и Arrow Lake - уже не будут подвержены проблеме сдвига Vmin. Это объясняется тем, что они разрабатываются с чистого листа. В отличие от Raptor Lake, новые чипы будут производиться на мощностях TSMC, а не самой Intel, потребуют нового процессорного разъема и будут базироваться на совершенно новой архитектуре как для производительных P-ядер, так и для энергоэффективных E-ядер.

Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, выпуск обновления 0x12B должен завершить эпопею с нестабильностью процессоров Raptor Lake. Пользователям рекомендуется следить за выходом этого обновления для их конкретных моделей материнских плат и своевременно устанавливать его для окончательного решения проблемы.

#intel #raptor lake #vmin
Источник: community.intel.com
+
Написать комментарий (0)
Intel нашла очередную причину нестабильности своих процессоров 13-го и 14-го поколений
MSI первой выпустила BIOS с микрокодом 0x12B для материнских плат Intel Z790 и B760
Доля дискретных видеокарт Intel на рынке снизилась практически до 0%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
17
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
3
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
3
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE подтвердило ключевые характеристики смартфона
+
Российские войска заняли ещё четыре квадратных километра в районе Угледара
1
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
11
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Snapdragon 8 Gen 5 будет работать на частоте 5 ГГц
+
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+
Троянская программа Necro заражает Android-устройства
+

Популярные статьи

"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
14
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
50
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
9
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
2
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
5
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

oleg 24
20:53
кем замечена?
В тестах замечена новая видеокарта Intel Battlemage с 12 ГБ видеопамяти и частотой 2,85 ГГц
Василий Тругов
20:53
Провод от вентилятора на процессоре полюбому будет торчать же
MSI подготовила материнские платы с системой скрытой проводки для новых процессоров Intel и AMD
Misha hm
20:50
еще бы результаты в табличку оформить, чтоб не всматриваться в скрины...
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
Станислав Богданов
20:48
Курская область чем не успех
Foreign Affairs: успех Киева зависит от поддержки Запада и готовности к новым военным действиям
Игорь Гурьянов
20:46
AMD пока чтотпростоиперетопчется на сигменте геймерских пк среднебюджетного сигмента которых в разы больше чем геймеров на топовых картах и заработает на что то новенькое по типу в прошлом Vega. И опя...
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
Станислав Богданов
20:46
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Станислав Богданов
20:45
Причем тут свобода слова. Если бы на Маска завели уголовку за слова в интернете, то это было бы нарушением свободы слова.
Илона Маска исключили из участия в Международном инвестиционном саммите из-за постов в X
Станислав Богданов
20:44
Сдалась Маску россия. Даже Дуров после ареста решил остаться во Франции.
Илона Маска исключили из участия в Международном инвестиционном саммите из-за постов в X
Igor Zinoviev
20:44
Пусть отстраивают Украину. Не только же разрушать. Может за это Ху@нулину за это скидка на трибунале выйдет.
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Nvidia&Intel Hater
20:41
его проц слит по факту .я внизу привел пруфы.он даже моему 5600 на 4600 просирает когда сам на 5 ггцработает.а редкие события сливает просто ужас.На 5200 его с позволения сказать оптимальный обсос на...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем