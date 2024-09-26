Компания заверяет, что обновление 0x12B прошло тщательное тестирование и полностью решает проблему нестабильности.

Компания Intel наконец-то разобралась в причинах нестабильной работы своих процессоров линейки Raptor Lake. Эта проблема беспокоила пользователей уже длительное время, и вот теперь производитель чипов заявил о прорыве в ее решении.

За последние месяцы было выпущено несколько патчей, призванных устранить серьезные неполадки. Особенно примечательным было июльское обновление микрокода, которое, как предполагалось, должно было окончательно решить проблему. Однако оно оказалось лишь временной мерой. Сейчас же Intel утверждает, что ей удалось докопаться до корня проблемы, что позволит выпустить финальное обновление микрокода для стабильной работы процессоров Raptor Lake.

На своем официальном сайте Intel опубликовала результаты расследования того, что в компании назвали "нестабильностью сдвига Vmin в Raptor Lake". Если раньше инженеры полагали, что проблема кроется в чрезмерных запросах энергии от материнской платы из-за ошибки в алгоритме микрокода, то теперь они обнаружили истинную причину. Оказалось, что уязвимым местом является схема распределения тактовых сигналов в ядре 1A, которая особенно чувствительна к "возрастному износу" при повышенных напряжениях.

Intel выделила четыре ключевых сценария, приводящих к сдвигу Vmin. Для борьбы с этими проблемами компания уже выпустила два обновления микрокода: 0x125 в июне и 0x129 в августе. Теперь на подходе третье, финальное обновление под номером 0x12B. Оно не только объединит в себе предыдущие патчи, но и решит проблему избыточных запросов напряжения при низких нагрузках и в режиме ожидания. Ожидается, что это обновление станет доступно в октябре, после того как Intel завершит работу с партнерами-производителями материнских плат. Пользователям нужно будет обновить BIOS для установки нового микрокода.

Согласно заявлению Intel, обновление 0x12B прошло все необходимые тесты и работает в рамках заявленных спецификаций. Компания выражает уверенность, что эта версия микрокода наконец-то поставит точку в истории с нестабильностью Raptor Lake.

Интересно, что будущие поколения процессоров Intel - Lunar Lake и Arrow Lake - уже не будут подвержены проблеме сдвига Vmin. Это объясняется тем, что они разрабатываются с чистого листа. В отличие от Raptor Lake, новые чипы будут производиться на мощностях TSMC, а не самой Intel, потребуют нового процессорного разъема и будут базироваться на совершенно новой архитектуре как для производительных P-ядер, так и для энергоэффективных E-ядер.

Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, выпуск обновления 0x12B должен завершить эпопею с нестабильностью процессоров Raptor Lake. Пользователям рекомендуется следить за выходом этого обновления для их конкретных моделей материнских плат и своевременно устанавливать его для окончательного решения проблемы.