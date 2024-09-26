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Fantoci
ChatGPT теперь умеет общаться с пользователями различными голосами в новом расширенном режиме
Улучшенный голосовой режим отличается от бесплатной версии, выпущенной ранее, более естественной интонацией и минимальной задержкой в ответах.

Компания OpenAI внедрила в ChatGPT расширенную версию голосового режима, которая на данный момент доступна только пользователям платных подписок. Новая функция разработана для тех, кто оплачивает подписку на уровне не менее 20 долларов в месяц, предлагая им возможность взаимодействовать с ChatGPT через голосовые команды. Голосовой интерфейс доступен для пользователей тарифов ChatGPT Plus, Team и Enterprise только в США.

Для демонстрации возможностей обновленного интерфейса OpenAI выпустила краткий видеоролик на платформе X (бывший Twitter). В ролике показано, как молодая девушка просит ChatGPT помочь ей извиниться перед бабушкой за опоздание. Искусственный интеллект отвечает тёплым, человеческим тоном, предлагая подходящие слова для извинения. Когда девушка уточняет, что её бабушка говорит только на китайском, ChatGPT мгновенно адаптируется и произносит извинения на китайском языке, после чего объясняет сказанное на английском. Этот пример демонстрирует, насколько естественным и гибким стал голосовой интерфейс.

Несмотря на то что временами в речи ChatGPT можно уловить намёк на его искусственное происхождение, но большую часть времени в видео его голос звучит достаточно естественно. По сравнению с традиционными голосовыми помощниками, такими как Siri или Alexa, здесь минимальна задержка между запросом пользователя и ответом. Это целенаправленные улучшения, направленные на повышение качества голосового взаимодействия в платной версии, которая появилась после нескольких месяцев ограниченного доступа для подписчиков.


Новая версия голосового режима предлагает девять голосов, включая пять абсолютно новых. В приложении ChatGPT пользователи могут задать настройки, чтобы адаптировать ответы ИИ под свои предпочтения. Например, можно указать место жительства или сообщить о диетических ограничениях, чтобы ответы были более релевантными. Также есть возможность попросить ChatGPT говорить медленнее или чётче, что повышает уровень персонализации и удобства использования.

На данный момент новый режим доступен только подписчикам в США. OpenAI пояснила, что в странах Европейского Союза, Великобритании, а также в Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне функция пока не работает. Причины не уточняются, но есть предположения, что это связано с требованиями европейского законодательства в области искусственного интеллекта, которое регулирует использование ИИ в зависимости от уровня потенциальных рисков.

Таким образом, OpenAI продолжает расширять возможности своего продукта, предлагая платным пользователям более гибкие и продвинутые функции для голосового взаимодействия с ChatGPT.

#искусственный интеллект #chatgpt
Источник: x.com
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