Даже небольшой ядерный заряд способен создать достаточно мощный импульс для отклонения крупного астероида.

В сообществе астрономов все чаще поднимается вопрос о потенциальной опасности столкновения Земли с крупными космическими объектами. Этот жуткий сценарий, некогда считавшийся лишь сюжетом научно-фантастических фильмов, сегодня рассматривается учеными как реальная угроза, которая требует серьезного подхода и разработки эффективных методов защиты нашей планеты.

Последние исследования в области астрофизики и космических технологий открывают новые перспективы в решении этой проблемы. Особый интерес представляет недавнее исследование Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL), которое предлагает весьма "неожиданный" подход к отклонению траектории опасных астероидов.

Традиционно считалось, что использование ядерного оружия против астероидов — идея из разряда голливудских фантазий. Однако ученые LLNL провели серию экспериментов, результаты которых заставляют пересмотреть это мнение. В качестве модели для исследования был выбран астероид Бенну, детально изученный в ходе миссии OSIRIS-REx.

Последние эксперименты LLNL включали имитацию ядерного взрыва с помощью мощных рентгеновских импульсов. Ученые изучали воздействие этих импульсов на образцы кварца и кремнезема, помещенные в специальные фольговые оболочки. Результаты показали, что при таком воздействии создается эффект, подобный работе ракетного двигателя, способный изменить траекторию крупного космического тела.

На этом изображении показана точка детонации ядерной бомбы (черная точка) для предлагаемого дистанционного ядерного импульса. Источник: LLNL

Согласно расчетам, ядерный взрыв мощностью в одну мегатонну может изменить скорость четырехкилометрового астероида примерно на один сантиметр в секунду. Хотя это может показаться незначительным, при достаточном времени на подготовку такое изменение скорости способно отвести угрозу столкновения с Землей.

Однако предложенный метод не лишен недостатков и рисков. По оценкам LLNL, для реализации подобного проекта потребуется не менее 7,4 лет, то есть на разработку и создание специального космического аппарата. Кроме того, запуск ядерного оружия в космос сопряжен с серьезными техническими и политическими проблемами.

Важно отметить, что исследования в этой области продолжаются и будут появляться более безопасные идеи. Ожидается, что будущая миссия Европейского космического агентства "Гера", запланированная на 2026 год, предоставит дополнительные данные о возможностях воздействия на траектории астероидов. Новый космический аппарат будет изучать результаты предыдущего эксперимента DART, который успешно изменил орбиту небольшого астероида.

Таким образом, хотя идея использования ядерного оружия для защиты от астероидов все еще остается спорной, новые исследования показывают, что этот метод может быть более эффективным, чем считалось ранее. Это подчеркивает важность дальнейших научных изысканий и международного сотрудничества в области космической безопасности.

В заключение стоит отметить, что проблема защиты Земли от космических угроз требует комплексного подхода. Наряду с разработкой методов отклонения астероидов, не менее важными остаются задачи их раннего обнаружения и точного прогнозирования траекторий. Только сочетание этих направлений может обеспечить эффективную систему планетарной защиты в будущем.