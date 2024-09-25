Сэм Альтман уверен, что в будущем ИИ будет помогать в образовании, научных исследованиях и решении глобальных проблем, таких как климатический кризис.

Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, в своем недавнем блоге представил крайне оптимистичный прогноз развития искусственного интеллекта. По его мнению, человечество стоит на пороге новой эры, где ИИ станет основным двигателем прогресса. Альтман предсказывает, что всего через три года мы достигнем небывалого уровня искусственного интеллекта, который он называет "суперинтеллектом" . Однако столь громкие заявления вызывают не только энтузиазм, но и определенные опасения.

В настоящее время искусственный интеллект стал одним из главных приоритетных направлений для большинства технологических гигантов. Такие известные компании как Microsoft и Google вкладывают миллиарды долларов в инфраструктуру для поддержки больших языковых моделей (LLM). Эти модели, по сути, уже сейчас двигают вперед научные исследования и разработки в области ИИ, но вопросы об их реальной пользе и будущем потенциале остаются открытыми.

В центре этих дискуссий находится OpenAI. Руководители компании постоянно делают громкие заявления о том, что искусственный интеллект станет основным двигателем прогресса в ближайшем будущем. Альтман утверждает, что человечество стоит на пороге "эпохи суперинтеллекта", когда ИИ будет не просто вспомогательным инструментом, а основной движущей силой для решения глобальных проблем. Однако при этом он не учитывает возможные экологические и финансовые последствия таких изменений.

Некоторые прогнозы Альтмана выглядят вполне правдоподобно. Например, использование ИИ в образовании, где он мог бы стать персональным наставником, или его применение для решения сложных научных задач, таких как разработка новых лекарств. Однако Альтман также утверждает, что ИИ способен не только освобождать людей от рутинной работы, но и решать глобальные проблемы, включая изменение климата. Вот это уже вызывает тревогу у многих экспертов.

Ещё более амбициозным выглядит его заявление о том, что уже через три года мы увидим появление "суперинтеллекта", который может даже превзойти человеческий разум. Под этим термином обычно подразумевается искусственный общий интеллект (AGI) — технология, способная не только обрабатывать данные, но и самостоятельно учиться и принимать решения. Однако, текущие технологии ИИ, такие как LLM, далеко не всегда могут достичь таких уровней. Их основные функции связаны с генерацией текста и анализом данных, а не с настоящим размышлением и осмыслением информации.

Microsoft уже вложила миллиарды в развитие серверов для искусственного интеллекта, на которых работают модели OpenAI. Однако несмотря на огромные финансовые вливания, остаются серьезные вопросы о том, насколько оправданы такие инвестиции. С каждой новой моделью затраты растут, но реальные улучшения не всегда очевидны. Например, современные языковые модели могут справляться с обработкой огромных объемов информации, но их практическая польза за пределами узкоспециализированных задач пока ограничена.

Хотя Альтман заявляет, что увеличение масштаба вычислительных мощностей неизбежно приведет к "улучшению" ИИ, многие специалисты сомневаются в том, что это действительно произойдет в ближайшем будущем. Проблема заключается в том, что текущие языковые модели, хоть и становятся более сложными, сталкиваются с ограничениями. Они могут эффективно резюмировать длинные тексты или помогать в программировании, но их использование для более сложных задач, таких как координация медицинской помощи, остается под большим вопросом. Причина в том, что ИИ склонен выдавать ошибочную информацию или "галлюцинировать", что делает его ненадежным для критически важных процессов.

На данном этапе даже самые продвинутые ИИ-системы нуждаются в постоянной проверке и контроле. Трудно представить, что в течение трех лет они смогут достичь уровня, при котором можно будет полностью доверять их решениям в сложных сферах, требующих высокого уровня ответственности.

В общем, несмотря на значительный прогресс в разработке ИИ, который уже помогает решать множество задач, заявление Альтмана о "суперинтеллекте" в ближайшие годы выглядит крайне амбициозно. Многие специалисты в области технологий считают, что ИИ всё ещё находится на ранних стадиях своего развития, и до настоящего искусственного интеллекта, способного мыслить как человек, еще далеко. Пока же остается надеяться, что технологические гиганты, такие как OpenAI, смогут не только развить ИИ, но и сделать его действительно полезным и безопасным для человечества.