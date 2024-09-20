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Fantoci
Загадочные звуки из Марианской впадины наконец-то были расшифрованы спустя 10 лет
Первые записи этих необычных звуков были сделаны в 2014 году во время подводных исследований самой глубокой точки мирового океана.

Глубины океана полны тайн, и одной из них долгое время оставались необычные звуки, прозванные "биотвангом" (biotwang), доносящиеся из Марианской впадины — самого глубокого места на планете. Эти странные, похожие на сигналы инопланетных кораблей из фантастических фильмов, звуки впервые зафиксировали в 2014 году во время акустических обследований с помощью подводных аппаратов. Спустя десятилетие, благодаря упорству ученых и применению искусственного интеллекта, тайна "биотванга" наконец раскрыта.

Первоначально исследователи предполагали, что источником необычных звуков могут быть крупные усатые киты - синие или горбатые. Однако ни один из известных криков китов не совпадал с записанными сигналами. Прорыв произошел, когда команда ученых наблюдала за китами или полосатиками Брайда в районе Марианских островов. Девять из десяти особей издавали звуки, идентичные "биотвангу". Это навело исследователей на мысль, что именно киты Брайда являются источником загадочных сигналов.

Марианская впадина, протянувшаяся на 2400 км к югу от Японии и достигающая глубины почти 11 км, стала местом обнаружения этого акустического феномена. Подводные дроны, проводившие исследования в этом районе, впервые зафиксировали труднообъяснимые звуки. "Биотванг" состоит из 2 частей: низкочастотного гула, пронизывающего толщу воды, и следующего за ним высокочастотного металлического стука, похожего на звуки звездолетов из популярных кинофраншиз.

Первоначально ученые были в замешательстве относительно происхождения этих звуков. В 2016 году появилась гипотеза о том, что их могут издавать крупные усатые киты. Однако "биотванг" не соответствовал ни одному из известных китовых сигналов. Однако благодаря применению различных ИИ-моделей для анализа более 200 тысячи часов подводных аудиозаписей. Это позволило ученым окончательно идентифицировать полосатиков Брайда как источник загадочных звуков.


Ключевым моментом стало наблюдение за группой из 10 китов вблизи Марианских островов, когда удалось зафиксировать, как 9 из них издают характерный "биотванг". Ведущий исследователь Энн Аллен из NOAA отметила: "Единичный случай можно считать совпадением, двукратное повторение - случайностью, но девять раз - это явное доказательство того, что звук издают полосатики Брайда".

Для подтверждения своей теории ученые проанализировали похожие звуки возле миграционных маршрутов китов и проанализировали многолетние записи со станций мониторинга в районе Марианского архипелага. Использование ИИ для преобразования звуков в спектрограммы значительно ускорило процесс анализа данных.

Интересно, что "биотванг" слышен только в северо-западной части Тихого океана, хотя ареал обитания полосатиков Брайда гораздо шире. Это наводит на мысль, что лишь определенная группа китов использует этот способ коммуникации. Исследователи также отметили увеличение частоты "биотванга" в 2016 году, что совпало с повышением температуры океана из-за Эль-Ниньо и, как следствие, увеличением числа китов в этом районе.

Несмотря на то, что причина необычного звучания "биотванга" пока остается неясной, ученые выдвигают гипотезу о его назначении. "Вполне вероятно, что это своего рода контактный сигнал, позволяющий китам находить друг друга в океанских просторах", - предполагает Аллен. Однако для подтверждения этой теории требуются дальнейшие исследования.

Это открытие не только проливает свет на загадку десятилетней давности, но и открывает новые горизонты в изучении коммуникации морских млекопитающих, демонстрируя удивительное разнообразие способов общения в подводном мире.

#тихий океан #марианская впадина #biotwang #биотванг #полосатик брайда
Источник: livescience.com
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