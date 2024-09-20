Прекращение производства RTX 4090 осенью позволит плавно перейти к продажам новых, более мощных видеокарт в начале 2025 года.

Компания Nvidia, мировой лидер в производстве графических процессоров, планирует свернуть производство своей флагманской видеокарты RTX 4090, чтобы подготовить игровой рынок к выходу новой линейки Blackwell. Для экспертов это решение не было неожиданным, потому что было принято как раз во время традиционного осеннего сезона, когда компания обычно презентует новые продукты. Однако, в отличие от 2020 и 2022 годов, когда были анонсированы линейки Ampere и Ada Lovelace, в этом году Nvidia не торопится с запуском новых моделей.

По данным последних отчетов, производство RTX 4090 будет завершено в октябре, что свидетельствует о скором выходе её преемника. Ранее предполагалось, что следующая серия графических процессоров RTX 50 появится лишь в 2025 году, что нарушает привычный двухлетний цикл обновлений игровых видеокарт. Среди некоторых инсайдеров ходили слухи, что Nvidia представит что-то новенькое раньше, чем планировалось. Согласно информации китайского ресурса Board Channels, компания уже в следующем месяце прекратит выпуск стандартной RTX 4090, а также её китайской версии RTX 4090D. Планы Nvidia подтвердил также известный портал Wccftech.

Для партнёров Nvidia это последний шанс заказать видеокарты для розничных продаж. После того как текущие запасы будут распроданы, RTX 4090 окончательно уйдёт с рынка. Такое логичное решение позволит Nvidia очистить склады к началу нового года, подготовив их для поступления новых моделей, которые, вероятно, будут представлены на выставке CES 2025 в январе. Это также поможет партнёрам компании максимально эффективно распродать оставшиеся видеокарты в период предновогоднего ажиотажа.

Многим геймерам интересно, будет ли RTX 5090 больше, чем 4090, которая и так слишком велика для некоторых корпусов.

Интересно, что Nvidia решилась на такой шаг перед праздничным сезоном, когда спрос на электронику традиционно высок. Однако, судя по всему, компания сейчас сосредоточена на своём серверном бизнесе, который приносит основную прибыль. В последнем квартале доходы Nvidia от игрового сегмента составили лишь $2,9 миллиарда, тогда как на серверных решениях компания заработала $26,3 миллиарда. Это подтверждает, что игровые видеокарты постепенно становятся для компании менее приоритетным направлением.

Что касается будущих моделей, слухи предполагают значительный прирост производительности. По слухам, видеокарта RTX 5090 будет значительно мощнее текущей серии и потребует ещё больше энергии, чем её предшественники. Предполагается, что прирост производительности может достигнуть 70% по сравнению с RTX 4090, а RTX 5080 обещает превзойти нынешнюю флагманскую модель в производительности при трассировке лучей. Однако все эти данные пока на уровне слухов и домыслов, и точные характеристики новых видеокарт станут известны лишь ближе к их официальному анонсу.

Таким образом, прекращение производства RTX 4090 не только сигнализирует о приближении новинок, но и отражает изменения в приоритетах самой Nvidia. Компания, вероятно, больше сосредоточится на разработке мощных решений для серверов и центров обработки данных, которые приносят ей наибольшую прибыль.