Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Nvidia прекращает производство топовой видеокарты RTX 4090 и готовится к выпуску новой серии RTX 50
Прекращение производства RTX 4090 осенью позволит плавно перейти к продажам новых, более мощных видеокарт в начале 2025 года.

Компания Nvidia, мировой лидер в производстве графических процессоров, планирует свернуть производство своей флагманской видеокарты RTX 4090, чтобы подготовить игровой рынок к выходу новой линейки Blackwell. Для экспертов это решение не было неожиданным, потому что было принято как раз во время традиционного осеннего сезона, когда компания обычно презентует новые продукты. Однако, в отличие от 2020 и 2022 годов, когда были анонсированы линейки Ampere и Ada Lovelace, в этом году Nvidia не торопится с запуском новых моделей.

По данным последних отчетов, производство RTX 4090 будет завершено в октябре, что свидетельствует о скором выходе её преемника. Ранее предполагалось, что следующая серия графических процессоров RTX 50 появится лишь в 2025 году, что нарушает привычный двухлетний цикл обновлений игровых видеокарт. Среди некоторых инсайдеров ходили слухи, что Nvidia представит что-то новенькое раньше, чем планировалось. Согласно информации китайского ресурса Board Channels, компания уже в следующем месяце прекратит выпуск стандартной RTX 4090, а также её китайской версии RTX 4090D. Планы Nvidia подтвердил также известный портал Wccftech.

Для партнёров Nvidia это последний шанс заказать видеокарты для розничных продаж. После того как текущие запасы будут распроданы, RTX 4090 окончательно уйдёт с рынка. Такое логичное решение позволит Nvidia очистить склады к началу нового года, подготовив их для поступления новых моделей, которые, вероятно, будут представлены на выставке CES 2025 в январе. Это также поможет партнёрам компании максимально эффективно распродать оставшиеся видеокарты в период предновогоднего ажиотажа.

Многим геймерам интересно, будет ли RTX 5090 больше, чем 4090, которая и так слишком велика для некоторых корпусов.

Интересно, что Nvidia решилась на такой шаг перед праздничным сезоном, когда спрос на электронику традиционно высок. Однако, судя по всему, компания сейчас сосредоточена на своём серверном бизнесе, который приносит основную прибыль. В последнем квартале доходы Nvidia от игрового сегмента составили лишь $2,9 миллиарда, тогда как на серверных решениях компания заработала $26,3 миллиарда. Это подтверждает, что игровые видеокарты постепенно становятся для компании менее приоритетным направлением.

Что касается будущих моделей, слухи предполагают значительный прирост производительности. По слухам, видеокарта RTX 5090 будет значительно мощнее текущей серии и потребует ещё больше энергии, чем её предшественники. Предполагается, что прирост производительности может достигнуть 70% по сравнению с RTX 4090, а RTX 5080 обещает превзойти нынешнюю флагманскую модель в производительности при трассировке лучей. Однако все эти данные пока на уровне слухов и домыслов, и точные характеристики новых видеокарт станут известны лишь ближе к их официальному анонсу.

Таким образом, прекращение производства RTX 4090 не только сигнализирует о приближении новинок, но и отражает изменения в приоритетах самой Nvidia. Компания, вероятно, больше сосредоточится на разработке мощных решений для серверов и центров обработки данных, которые приносят ей наибольшую прибыль.

#nvidia #rtx 4090 #rtx 50 #rtx 5090 #игровые видеокарты
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4090D будут сняты с производства в следующем месяце
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
Представители PepsiCo признались, что водители электрических грузовиков Tesla сильнее держатся за работу
+
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
6
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
95
Утечка информации раскрыла планы Rockstar относительно релиза GTA 6 на ПК
+
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
8
Третьим по популярности в мире смартфоном недавно был Samsung Galaxy A15
+
ВВС США вынуждены переводить пилотов истребителей на другие типы из-за нехватки лётчиков
+
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
+
Исследование: ChatGPT и другие модели искусственного интеллекта превосходят реальных студентов
+
Logitech и HoYoverse анонсировали совместные компьютерные мыши в стиле Genshin Impact
1
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
4
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
+
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
+
Веб-виджет Календаря Google получил новый свежий дизайн Material Design 3
1
Криптобиржа Binance выпустила собственную "тапалку" Moonbix на фоне популярности Hamster Kombat
+
Илон Маск сообщил, что хочет обеспечить выживание человечества, построив колонии-поселения на Марсе
3
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
7
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+

Популярные статьи

Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
110
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
16
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
87
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
23
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
13
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
107
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
+
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
7

Сейчас обсуждают

Геннадий Холобаев
16:57
Нужно ещё параллельно построить и свечной заводик. Необходимо быть в тренде.
Компания из РФ занимается созданием сложного устройства, необходимого для производства чипов
armadaovs
16:57
не если а когда.
Полковник Уилкерсон: Если ВСУ проиграют ВС России, Зеленскому придется уйти с поста президента
armadaovs
16:56
в турции?? не могу...
В Турции для нужд российского "Атомфлота" построили плавучий док за 68 млн долларов
armadaovs
16:53
стоит застройщикам начать нормально платить, и о чудо, работники даже на самую чёрную работу появятся.
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Ссу на рекламистов
16:52
А Бубля в комментах поддерживает срач, как думаешь?
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
armadaovs
16:52
а что на это скажет местная лахта?
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
armadaovs
16:51
причём здесь температуры, если речь о ресурсе перезаписи?? ты халат раньше доктора надел что ли? моему саташному ssd уже 8 лет, а он даже половину из своих 72 тб не израсходовал. при этом половину сво...
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
vl
16:50
бытовые радиолампы, скорее всего да, а на "Светлане" делаются мощные ЭВП
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
Ссу на рекламистов
16:50
Норм часть, но вторична по отношению к 2018 года и наверное всё-таки хуже чем старые.Прошёл все части, включая две на ПСП и ту которая не очень с пс3, всё на оригинальном железе.Держу в курсе
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
vl
16:47
мне думается, что "ламповым" должен быть не только приёмо-усилительный тракт, но и источник сигнала, его качество. А вот с качеством источника сигнала, самая большая проблема, звуковая техника то, в ...
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем