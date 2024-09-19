Благодаря встроенному микронасосу, имитирующему работу традиционной манжеты тонометра, часы обеспечивают высокую точность измерений.

Китайская компания Huawei выпустила усовершенствованную версию своих смарт-часов Watch D, предложив пользователям ряд значительных улучшений. Watch D2 стали одними из первых умных часов массового рынка, которые могут непрерывно измерять артериальное давление без дополнительного оборудования и частой калибровки.

На прошедшей недавно глобальной презентации, где были показаны и другие новинки китайской компании, включая Watch GT 5 и Watch GT 5 Pro, а также линейку планшетов, Watch D2 стали настоящей звездой шоу. Эти смарт-часы развивают концепцию своего предшественника, модели Watch D, которая может измерять давление благодаря встроенному микронасосу.

Сообщается, что Watch D2 поднимают планку точности измерений, обходя даже такие именитые устройства, как последние модели Apple Watch и Samsung Galaxy Watch. Huawei не только усовершенствовала технологию измерений, но и обновила внешний вид часов, сделав их более стильными и современными.

Главная фишка новой модели - внедрение технологии суточного мониторинга артериального давления. Она позволяет носителям часов получать подробные недельные отчеты о состоянии своего давления и анализировать влияние различных факторов на его показатели. Однако важно помнить, что для максимальной точности измерений запястье должно находиться на уровне сердца.

Доступные стили главного экрана смарт-часов.

Watch D2 оснащены большим 1,82-дюймовым экраном, точным GPS-модулем и инновационным датчиком TruSense, который также используется в других новых моделях Huawei. Дополнительные функции включают измерение температуры кожи и возможность проведения ЭКГ.

Несмотря на значительные улучшения, цена Watch D2 осталась на уровне предыдущей модели - 399 евро в европейских странах. Для российских потребителей это эквивалентно примерно 41 000 рублей. Чтобы стимулировать продажи, Huawei предлагает щедрые бонусы при предзаказе, включая популярные беспроводные наушники FreeBuds 5i (отдельно продаются за 90 долларов).

Выпуск Watch D2 демонстрирует стремление Huawei к инновациям в сфере здоровья и фитнеса, предлагая пользователям передовые технологии по конкурентоспособной цене. Эти смарт-часы могут стать незаменимым помощником для тех, кто серьезно относится к мониторингу своего здоровья и хочет иметь доступ к точным данным в любое время суток.