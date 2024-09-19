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Fantoci
ZOTAC продает GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 на 10 долларов дешевле, чем версия с GDDR6X
Новая модель с GDDR6 немного дешевле, и, судя по первым тестам, ее производительность практически не отличается от версии с GDDR6X.

Новая модель игровой видеокарты ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge оснащена менее производительной видеопамятью GDDR6 и теперь доступна на сайте Newegg за 550 долларов, что на $10 меньше, чем вариант с GDDR6X, который стоит 560 долларов.

Напомним, что недавно NVIDIA без особой огласки объявила об изменении конструкции популярных графических карт GeForce RTX 4070, заменив высокопроизводительную и дефицитную видеопамять GDDR6X на более доступную GDDR6. Это изменение было вызвано дефицитом GDDR6X, при этом NVIDIA отметила, что обновленная версия будет обеспечивать "аналогичную производительность" существующим моделям с GDDR6X.

Отсутствие изменения цены вызвало некоторую негативную реакцию в игровом сообществе - по мнению некоторых активных представителей, NVIDIA следовало бы объявить о снижении цены на то, что воспринимается как более слабая видеокарта, производимая с использованием более дешевых компонентов.

По мере того как видеокарты GeForce RTX 4070 с обновленной памятью GDDR6 от различных партнеров NVIDIA начали появляться на полках магазинов, одна модель выделилась более низкой ценой по сравнению с аналогом, использующим GDDR6X. ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge в настоящее время продается на 10 долларов дешевле версии с GDDR6X на американском сайте Newegg - за 549,99 долларов вместо 559,99 долларов.

Новая модель не имеет заводского разгона, поэтому она имеет те же базовые характеристики и скорости, что и эталонная модель Founders Edition от NVIDIA. Итак, какую разницу вносит переход на GDDR6? В основном, меньшую пропускную способность памяти.

Согласно ранним обзорам и тестам новой модели с GDDR6, производительность примерно на том же уровне - большинство бенчмарков показывают лишь на 1-2% более низкие результаты (некоторые тесты демонстрируют до 4% в отдельных играх) по сравнению с моделью GDDR6X. Разница незначительная и находится в пределах погрешности измерений, но технически это все же более медленная или менее производительная версия игровой видеокарты.

Для многих компьютерных геймеров даже такая небольшая разница стала поводом для разочарования. Вместо скидки в 10 долларов было бы приятно увидеть официальное снижение цены на новые варианты с GDDR6 на 10% - шаг, который сделал бы RTX 4070 еще более привлекательной для потенциальных покупателей.

#видеокарта #zotac #gddr6 #geforce rtx 4070 #gddr6x #zotac gaming geforce rtx 4070 twin edge
Источник: videocardz.com
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