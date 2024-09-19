Одной из главных особенностей новинок станет повышенная защита от воды и повреждений.

Китайский технологический гигант Xiaomi официально анонсировал новую линейку смартфонов Redmi Note 14 и уже начал принимать предзаказы в Китае. Компания также продемонстрировала дизайн новых моделей, которые, по предварительным данным, являются версиями Pro+ и Pro. Полноценная презентация новинок запланирована на следующую неделю.

На представленных изображениях видна модель Note 14 Pro+ в зелёном цвете. Задняя панель устройства оснащена тройной камерой, размещённой на квадратном модуле, что стало характерной чертой для современных флагманов компании. Хотя точные технические характеристики пока не раскрыты, можно заметить, что основной сенсор камеры имеет разрешение 50 МП и поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS), что должно улучшить качество съёмки, особенно в условиях низкой освещенности.

Другая модель, предположительно Note 14 Pro, также имеет тройную камеру с основным сенсором на 50 МП и оптической стабилизацией. Однако дизайн модуля камеры этой модели отличается, что подчёркивает стремление Xiaomi дифференцировать устройства внутри одной серии.

Одной из ключевых особенностей новой линейки является улучшенная защита от падений и влаги. Согласно сообщению компании в китайской соцсети Weibo, смартфоны серии Note 14 обладают "новым уровнем прочности и влагозащиты". Это может указывать на то, что обе модели, как и предыдущая версия Note 13 Pro+, получат степень защиты IP68, что позволяет устройствам выдерживать погружение в воду на глубину до полутора метров на протяжении получаса.

Хотя Xiaomi пока не раскрыла всех характеристик новых смартфонов, инсайдеры сообщают, что корпус устройств останется пластиковым, как и у предшественников. Ожидается, что Note 14 Pro будет работать на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3, а модель Pro+ оснастят чипом Dimensity 7350. Оба процессора предназначены для мощных среднебюджетных устройств и должны обеспечить высокую производительность в играх и многозадачности.

Пока нет информации о глобальной доступности новых моделей, но с учётом популярности серии Redmi Note в России и странах СНГ, можно ожидать, что Xiaomi выпустит устройства на международный рынок вскоре после китайского релиза. Полные технические характеристики и стоимость смартфонов будут раскрыты на следующей неделе, так что поклонникам бренда осталось ждать совсем недолго.