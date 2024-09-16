Государственный долг США продолжает расти, достигнув к осени 2024 года рекордных 35 триллионов долларов.

Американские экономисты бьют тревогу: процентные выплаты по государственному долгу США достигли беспрецедентных масштабов. Согласно недавнему анализу, проведенному Торстеном Слёком, главным экономистом инвестиционного гиганта Apollo Global Management, американское правительство ежедневно тратит из бюджета около 3 миллиарда долларов только на обслуживание своих долговых обязательств.

Эта ошеломляющая цифра вдвое превышает показатели начала 2022 года, когда ежедневные выплаты составляли примерно 1,5 миллиарда долларов. Столь резкий рост вызывает серьезные опасения относительно устойчивости финансовой системы США и ее способности справляться с растущим бременем долга.

Если текущая тенденция сохранится, то к концу 2024 финансового года общая сумма процентных выплат может достичь астрономической отметки в 1,157 триллиона долларов. Для сравнения, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом некоторых развитых стран.

Министерство финансов США прогнозирует, что к концу сентября 2024 года государственный долг страны превысит 35,3 триллиона долларов. Это новый исторический максимум, который ставит под сомнение долгосрочную платежеспособность крупнейшей экономики мира.

Однако не все так однозначно. Слёк отмечает, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системой может несколько облегчить ситуацию. По его расчетам, уменьшение ставок на один процентный пункт способно сократить ежедневные выплаты до 2,5 миллиардов долларов. Тем не менее, даже такое снижение оставит расходы на обслуживание долга на чрезвычайно высоком уровне.

Эксперты подчеркивают, что проблема государственного долга США требует комплексного подхода. Необходимы структурные реформы в области налогообложения, оптимизация государственных расходов и стимулирование экономического роста. Без принятия решительных мер ситуация может стать неуправляемой, что чревато серьезными последствиями не только для США, но и для всей мировой экономики.

Таким образом, вопрос управления государственным долгом США выходит далеко за рамки сухих цифр и статистики. Это глобальная проблема, от решения которой во многом зависит стабильность мировых финансовых рынков и благосостояние миллионов людей по всему миру.