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Fantoci
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
Старые жесткие диски подвели: многие компании потеряли навсегда важные данные.

Многие музыкальные студии, которые более 30 лет назад начали записывать свои данные на жесткие диски, столкнулись с непредвиденной проблемой: часть этих архивов была потеряна безвозвратно. Основная причина — выход из строя жестких дисков.

Эксперты сообщают, что за последние три десятилетия многочисленные компании и студии активно копировали важные данные на кассеты или жесткие диски для создания резервных копий. Данные могли храниться как на внутренних серверах, так и с помощью сторонних облачных услуг, таких как Iron Mountain, которая известна своими хранилищами в контролируемых климатических условиях. Теперь же эта компания предупреждает о высоком риске потери информации из-за старения и отказа носителей. Согласно их последним данным, до 20% жестких дисков, поступивших 30 лет назад на архивирование, уже не подлежат восстановлению. Это означает, что многие классические записи могут быть потеряны навсегда.

Для справки, Iron Mountain — крупная компания, занимающаяся хранением данных для предприятий. Её хранилища располагаются в защищённых подземных помещениях, где поддерживаются оптимальные условия для хранения носителей информации. В недавнем интервью для музыкального портала Mixonline представитель компании Роберт Кошела поделился тревожными новостями: цифровые музыкальные треки, поступающие в архив из студий звукозаписи, часто оказываются в критическом состоянии. В 1990-е годы индустрия массово переходила с аналоговых носителей на цифровые, и поэтому многие записи сохранились только на жестких дисках. Однако за последние несколько лет значительная часть этих дисков уже вышла из строя.

На одном из крупнейших объектов Iron Mountain, расположенном в Бойерсе, штат Пенсильвания, на глубине около 60 метров под землей, обеспечиваются идеальные условия для хранения данных — от прохладного воздуха до защиты от влаги и вибраций.

Однако даже при таких мерах безопасности многие носители Iron Mountain получили необратимые повреждения. Кошела отмечает, что музыкальные студии, вероятно, следовали лучшим практикам хранения, но это не всегда спасает. Некоторые диски полностью испорчены, а часть данных оказывается утерянной навсегда. Есть и случаи, когда важные данные были сохранены на устаревших форматах, которые невозможно прочитать на современных системах.

Самая распространённая и одновременно печальная ситуация, по словам Кошелы, — это когда студия отправляет на архивирование два жестких диска с проектом: один с основными данными, а другой с резервной копией. Несмотря на это, оба носителя могут оказаться непригодными для использования. Клиенты рассчитывали, что если жесткие диски были помещены в оптимальные условия хранения десятилетия назад, то они сохранятся в хорошем состоянии. Но практика показывает обратное — жесткие диски начинают выходить из строя, даже если они не использовались.

Проблема с потерей данных начала активно проявляться в середине 2000-х годов, когда возрос спрос на ремастеринг старых записей в формате 5.1 и они начали использоваться в таких проектах, как популярная видеоигра Guitar Hero. Лейблы просили вернуть архивные записи для переиздания, но нередко сталкивались с тем, что жесткие диски больше не функционируют. Многие жесткие диски рассчитаны на срок службы всего 3-5 лет, и даже при идеальных условиях хранения их 20-летнее существование является слишком долгим сроком.

Таким образом, цифровое хранение данных, которое когда-то казалось надежным способом сохранения важнейших записей, теперь представляет собой значительную угрозу для сохранности исторически важных материалов.

#жесткие диски #центр обработки данных #резервное копирование данных #iron mountain
Источник: mixonline.com
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