Компания Virtuix представила Omni One – уникальную VR-систему, которая решает проблему ограниченного пространства с помощью всенаправленной беговой дорожки.

Представьте себе, что вы можете свободно перемещаться в виртуальном мире, не ограничивая свои движения из-за коротких проводов и небольшого игрового пространства. Именно такую возможность предоставляет инновационная система виртуальной реальности Omni One от Virtuix. Новый полнофункциональный VR-комплект, включающий в себя беговую дорожку и шлем виртуальной реальности, открывает перед игроками совершенно новые горизонты.

Ключевая особенность Omni One — запатентованная круговая беговая дорожка, позволяющая пользователям свободно перемещаться во всех направлениях. Это решение устраняет главный недостаток современных VR-систем — ограниченность игровой зоны.

В набор Omni One входят:

Модернизированный VR-шлем Pico 4 Enterprise с пультами управления

Компактная всенаправленная беговая платформа

Комплект датчиков для отслеживания движений

Специализированная обувь для использования на платформе

Стоимость комплекта составляет 2 595 долларов, с возможностью приобретения в рассрочку примерно за 90 долларов в месяц.





Технические характеристики шлема Pico 4 Enterprise впечатляют: разрешение дисплея достигает 4K (4320 × 2160 точек), частота обновления — 90 Гц, а за производительность отвечает мощный процессор Snapdragon XR2.

Omni One совместима с персональными компьютерами и платформой SteamVR, что значительно расширяет библиотеку доступных игр. Более того, уже сейчас свыше 50 популярных VR-проектов, включая такие хиты как Amid Evil VR и Sniper Elite VR, оптимизированы специально под эту систему.

Из-за неожиданно высокого спроса компания Virtuix предупреждает, что заказы, размещенные сейчас, будут доставлены не ранее начала 2025 года.

Глава Virtuix, Ян Гетгелук, с энтузиазмом комментирует выпуск Omni One: "Мы всегда стремились сделать полноценный VR-опыт доступным в домашних условиях. Благодарим наших бета-тестеров и клиентов, оформивших предзаказ, за поддержку нашей идеи. Испытав Omni One, вы поймете, насколько глубоко свобода движения погружает в игровой процесс. Это ощущение полностью меняет представление о традиционных способах игры".

Выпуск Omni One знаменует новую эру в развитии виртуальной реальности, предлагая геймерам беспрецедентный уровень погружения и свободы в виртуальных мирах.